「金正恩的情人」玄松月現身板門店會談　為訪問南韓鋪路

有北韓版「少女時代」之喻的牡丹峰樂團、團長玄松月（右2），15日也出席南北韓針對平昌冬季奧運，在板門店舉行的會談。相當引人注目。美聯社

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）南北韓代表今(15)日上午10時，在板門店舉行會晤，並就北韓關於平昌冬季奧運會，派遣藝術團問題進行工作接觸。



15日的工作接觸中，被喻為「 北韓鄧麗君」的北韓管弦樂團團長玄松月，引起媒體極大關注。

玄松月是有​「北韓版少女時代」之稱的「 牡丹峰樂團」團長，而牡丹峰樂團是北韓勞動黨委員長金正恩親自指示並培養的樂團。甚至一度有傳聞稱，玄松月是金正恩的初戀情人。

美女代表玄松月，在以男性為主的代表團當中，顯得相當突出。美聯社

南韓中央日報15日報導中還指出，玄松月在去年10月躋身勞動黨中央委員會候補委員，在女性藝術家中甚為罕見。她同時還是擁有大校軍銜的女軍官。



牡丹峰樂團2015年在北京原計劃進行友好演出，卻於演出3小時前突然取消。據南韓情報當局掌握的消息來看，是玄松月主導了強行取消演出一事。

當時面對中國提出去掉背景中讚揚金正恩的歌曲和發射核導彈影片的要求，她(玄松月)堅持「元首的作品一個點都不能刪減」。

有專家揣測，玄松月在15日的工作會議上，可能會提出類似要求。

高麗大學行政研究生院院長南成旭稱，從南北韓雙方針對平昌奧運的接觸過程來看，「表明北韓要在平昌擔當主角而非配角」。

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南成旭教授稱，「牡丹峰樂團的歌曲，都是讚揚金正恩和北韓體制的，可見北韓不僅想要在平昌，還要在首爾等南韓各地進行此類演出，以此引發南韓內部矛盾」。



然而，也有專家預測，玄松月以「管弦樂團團長」之名出面，表明北韓或許也在考慮與南韓一起聯合演奏「不包含體制宣傳」等歌詞的演奏方式。

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