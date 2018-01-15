(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)中國似乎企圖靠著自己強大的經濟力量，重蹈19世紀歐洲強權殖民他國的腳步。

日本《產經新聞》報導，斯里蘭卡政府，將中國協助興建的漢班托塔（Hambantota）港，交給了中國的國有企業，而在本（1）月1日，當地媒體也發現，港口管理設施被掛上了中國的五星旗。報導分析，斯里蘭卡會淪落到被中國在自己家插上國旗，是因為沉重的債務負擔，讓他們只好眼睜睜看著海上基礎建設，被中國奪走。

此事對於和中國在南亞爭霸的印度來説，無疑是個威脅，因此印度計劃買下附近的機場，來平衡中國的影響力。現在這個小漁村，儼然已成了印中大國角力的縮影。

斯里蘭卡國有企業和中國國有企業，在去（2017）年達成協議，將港口管理公司百分之70的股份，讓與中國國企99年，與英國當年取得香港，有異曲同工之妙。兩公司在12月，締結了11億美元的合約，並把港口交給中方。

報導指出，該港口在親中派前總統馬欣達·拉賈派克薩（Mahinda Rajapaksa）任內開工，且約13億美元的建設費用，幾乎全是中國給的貸款。不過，年息百分之6.3的高利率，壓得斯里蘭卡政府幾乎喘不過氣，最後只好把整個港口「租」給中國。

斯里蘭卡政府隨中國「一帶一路」政策起舞，到最後竟然連港口都沒了，導致國內大批民衆不滿，且港口員工也深怕中國國企會直接帶中國人來管理港口，造成自己失業，因此在去年，就斷斷續續的進行抗議。面對這樣的聲音，斯里蘭卡政府只好一再強調「經濟效果」，來安撫民衆。

爲了平衡中國的作爲，印度開始對漢班托塔附近的國際機場之權益，展現興趣。該機場是前總統拉賈派克薩的重要建設之一，但蓋完之後卻門可羅雀，甚至還曾被拿來當米倉。對印度來説，獲得這樣的機場，經濟意義實在不大，較可能是爲了牽制中國。

中國伸出霸權魔掌 斯里蘭卡港口被迫插上五星旗

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