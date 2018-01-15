WTA台灣賽倒數12天 網球好手王宇佐擔任代言人

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 2018 WTA臺灣公開賽登場進入倒數12天，大會在今(15)日公布，邀請台灣男網指標人物王宇佐，擔任大會代言人及賽會主持人。

王宇佐笑稱，「我會不會主持著就手癢下場了？希望熱愛網球的朋友們能買票進球場觀賽，用行動支持。」王宇佐與盧彥勳過去是台灣男網的一時瑜亮，生涯單打最高排名曾達世界第85，2014年溫網更從會外賽連贏三場挺進會內，會內賽第三輪，才敗給了「法國阿里」松加(Jo-Wilfried Tsonga)，不過王宇佐在去年三太子盃後，宣布暫別職業賽場。

王宇佐在暫別職業賽後，轉戰擔任教練來培養更多新秀。他擔任教練協助世大運網球男單金牌莊吉生，在張家港挑戰賽奪冠，12月舉辦第一屆王宇佐公益網球訓練營，王宇佐說，「我會繼續努力，無論在什麼位置都會全力以赴，為台灣網球盡一份心力。」

王宇佐在球員時期就不吝於與球迷互動、帶動賽事熱烈氣氛，也曾多次擔任電視台網球球評，「Free style」自成獨特風格，王宇佐對於WTA臺灣賽也相當期待，「這次來參賽的都是世界數一數二的高手，機會非常難得」 。

WTA台灣賽將在1月29日於台北和平籃球館展開。門票已從2018年1月1日中午12:00起，在tixCraft拓元購票系統開賣，依日期、樓層區域不同，票價自台幣200至 1000元不等，想近距離目睹世界頂尖球星精湛球技與迷人風采，就千萬不要錯過！