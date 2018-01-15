為什麼比爾蓋茲與巴菲特願意每週花5小時閱讀？(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）而當所有商品與服務變得廉價、易於取得，知識就相對變得更為重要，例如自動駕駛車的技術。Google自駕車產業的負責人Sebastian Thrun就舉出了Uber耗費7億美元收購創立不足一年的自駕卡車公司Otto的例子，還有通用汽車GM花了10億美元收購自駕車新創公司Cruise。他表示，「今日這些智慧與技術的市場定價已高達1,000萬美元。」

前情提要：為什麼比爾蓋茲與巴菲特願意每週花5小時閱讀？(上)

儘管這是較極端的例子，卻也不只適用在稀少與獲利龐大的科技產業，像是未來職業如數據分析師、產品設計師、物理治療師等都能因知識獲利。反觀那些終其一生都在自己領域努力工作，卻從未花時間持續學習的人，可能在未來陷入危險境地；他們僵固在全球化競爭的最底層，所擁有的技能可能輸給自動化產業與發展。

知識就是新貨幣

人工智慧與自動化發展取代了現今經濟底層的勞力工作，底層階級的人們所擁有的就業空間越來越少，但上層人們的機會與薪資卻越來越高，矛盾的是，所反映出的現象並非「就業機會缺乏」，而是沒有足夠人力擁有適合的技能和知識，以填補所需的工作缺口。

正因如此可以發現，知識逐漸成為一項重要且獨特的「貨幣」形式，換句話說，知識就是新的貨幣，也能作為商品交換的媒介和價值的貯存。不同的是，知識不像金錢交易出去就會損失，在全球各地轉換知識是完全免費且迅速的，它的價值卻會隨著時間越來越快速累積，也能轉換成各種物品、包括金錢買不到的物品，如真摯的情誼與個人幸福。

不僅如此，知識容易取得、幫助大腦運作迅速，獲取知識更能使一個人快速且更有效達成目標，讓你成為更好的溝通者，思考更為深遠、跳脫框架，讓你能透過學習與閱讀，在這一生體驗他人多種不同的生命經驗與智慧。

前總統歐巴馬在接受《紐約時報》專訪時就曾提及，自己為何這麼喜愛閱讀，「在一個事件變動快速、資訊爆炸的時代，閱讀使他培養『慢下來並建立自己觀點』以及『同理心』的能力」，這兩項能力對他至關重要，「使我能在八年任期內，盡力維持自己的平衡。」