為什麼比爾蓋茲與巴菲特願意每週花5小時閱讀？(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）股神巴菲特50年來的投資夥伴兼摯友Charlie Munger曾說過一句話，「在我一生中，沒遇過哪位有智慧的人，不是無時無刻都在閱讀的。」

美媒Quartz報導，曾是世界上最忙碌的人、前美國總統歐巴馬，在任時每天會撥一小時閱讀；巴菲特也將他人生80%的時間都投注在閱讀和思考上；世界上最有錢的比爾蓋茲每週都至少會讀一本書，每年都會放自己兩週的「閱讀假」。

為什麼世界上最忙碌和最聰明的人都能在每天挪出1小時慢慢閱讀、學習，其他人卻整天嚷嚷著自己有多忙碌而辦不到？

因為前者體認到「學習」是對於時間最好的投資，也是我們少數能掌控的，正如班傑明富蘭克林曾說，「投資在知識上能獲得最高收益。」

智慧資本總能勝過金融資本

我們花了一生追逐、花費與渴求金錢，當我們口中說著「沒時間學新事物」，通常是因為我們只狂熱的投注大把時間在賺取金錢，但如今金錢與知識的關係正在改變。現在我們處在一個科技能讓以往昂貴商品變得便宜、甚至免費的時代，如攝影機、數位手錶、GPS、音樂播放器等。

這種現象在未來只會益發加速，例如自動駕駛車取代汽車；虛擬實境體驗取代了昂貴的休閒活動如打高爾夫或聽音樂會，甚至連兩者的感官體驗與品質都逐漸不分軒輊。教育與醫療健保也是一樣。新興的教育型態出現，如線上課程、技職訓練班；CRISPR基因剪輯技術等新工程與科技則帶來了更低成本與花費的醫療體系改革。

延伸閱讀：為什麼比爾蓋茲與巴菲特願意每週花5小時閱讀？(下)