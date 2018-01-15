火山口冒紅光 菲律賓馬永火山恐將噴發

（中央社馬尼拉15日綜合外電報導）菲律賓首席火山學家今天警告，境內最活躍的馬永火山（Mayon Volcano）可能在「數週甚至數日內」出現危險噴發，岩漿正不斷堆積在火山峰頂。

路透社報導，馬永火山過去兩天不斷噴出火山灰、泥漿和岩石，迫使3000多名居民從附近村莊撤離。

海拔2462公尺的馬永火山座落在菲律賓首都馬尼拉西南方約330公里，因近乎完美圓錐形山體，成為艾爾貝省（Albay）著名觀光景點。

火山口昨天出現火光，意味熔岩已開始從火山口湧出。

馬尼拉機場當局表示，宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）今天連續第2天以天候狀況不佳為由，取消飛往附近雷加斯皮市（Legazpi）的航班。

馬永火山最具毀滅性噴發發生在1841年2月，當時流出的岩漿掩埋一座城鎮，奪走1200條人命。上一次噴發則是在2014年，迫使數以千計民眾撤離。

法新社報導，當局下令1萬2000多名民眾離開一個範圍達7公里的撤離區，並且警告可能出現毀滅性的泥石流和有毒火山灰雲。

區域民防辦公室主任育寇特（Claudio Yucot）說：「居民留在撤離區吸火山灰，是很危險的事情。」

育寇特說：「過去幾週持續降雨，使得堆積在馬永火山山坡上的碎礫可能引發火山泥流。假如雨勢不歇，情況可能相當危險。」（譯者：中央社劉文瑜）1070115