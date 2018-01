川普又開炮 批華爾街日報做假新聞

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 川普再批主流媒體做假新聞,這次遭點名的是美國《華爾街日報》。

日本《產經新聞》引述《華爾街日報》12日對川普進行的訪問,指出川普表示自己跟金正恩「關係大概十分良好」,甚至稱自己跟北韓內部人士有「連接」,還說「你們應該會很驚訝吧」,讓人懷疑他可能用某種方式,和北韓保持聯絡。

不過川普在今(15)日,於社群網站推特上,對《華爾街日報》的內容進行反駁,表示自己受訪時,沒有說「我跟金正恩關係良好」(I have a good relationship with Kim Jong Un),只有說「我願意和金正恩創造良好關係」(I’d have a good relationship with Kim Jong Un),痛批《華爾街日報》報導錯誤,明明知道自己的意思,卻故意曲解,只為了做新聞,並表示幸好現在記者訪問都會錄音存證。

另外,川普還順便推自己先前發的譴責文,大罵現在世上充斥假新聞,且主流媒體也不試圖做更正,並對他們推廣「精神錯亂的作者」沃爾夫(Michael Wolff)寫的書《烈焰與怒火:川普白宮內幕(Fire and Fury: Inside the Trump White House)》,感到相當不滿。

The Wall Street Journal stated falsely that I said to them “I have a good relationship with Kim Jong Un” (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said “I’d have a good relationship with Kim Jong Un,” a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月14日

...and they knew exactly what I said and meant. They just wanted a story. FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月14日