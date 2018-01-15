「請講滿語」...中日台學者專家齊聚攝影棚對話

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）台灣是個多元民族的社會，除了閩南人、客家人、原住民族外，還有遠從歐美、東南亞等國家的人民到台灣居住。但你知道台灣有許多滿族後裔嗎？廣定遠老師是台灣僅存一位會教授滿族歷史文化與滿語的老師，他的學生遍及全世界，無論是台灣、中國、日本、南韓，只要想學的他全都收，而為了讓學生能在滿語環境中學習，廣老師除了使用通用語授課外，更會使用滿語進行對話。

日前，遠從日本、中國到台灣向國寶級滿文教授廣定遠老師請益的中日學者專家，他們從見面打招呼到聊天全程都用滿語應答。這個世上僅存不到幾萬人使用的語言，竟然鮮活的在台灣土地上上演。而為了保存這珍貴的「對話」內容，在和義美食品總經理高志明會面後，Taiwan News特別邀集廣定遠老師與中日學者專家們會面，並側拍了他們的對話，錄製這段獨特的影片。

五、六位國際滿文學者專家齊聚攝影棚內，在無任何準備之下勇於接下「任務」— 「請您全程用滿語進行對話」。攝影棚內，宛如一群學生上語言鑑定考一般，緊張情緒全寫在臉上並開始展開小組討論。「用詞不對要重來」、「這個字滿語是……」、「對，剛剛應該要這樣講……」、「不對，不對，我要再重來一次」……整個錄影過程不時傳出笑聲、NG不斷。

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▲(照片左起) - 兒倉德和教授、莊聲教授、廣定遠教授、久保智之教授、承志教授。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)