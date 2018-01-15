巴拿馬籍「桑吉」輪撞香港貨船爆炸  全船沉沒

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）巴拿馬籍油船「桑吉」(Sanchi)輪和香港籍貨船「長峰水晶」輪在東海相撞8天後，「桑吉」輪昨(14)天中午爆燃，全船沉沒，無人倖存。「桑吉」輪溢油更造成海上出現近10平方公里油汙帶。



《中央社》引述香港《中通社》報導，「桑吉」輪爆炸沉沒；昨日中午「桑吉」輪突然爆燃，船舶向右傾斜約25度，火焰一度冒升至800至1,000米；至下午約4時45分，「桑吉」輪被確認沉沒。

根據央視新聞微博，央視記者乘坐中國國家海洋局的海監飛機空中勘察發現，這艘載滿13.6萬噸輕質油品的船隻，因漏油非常嚴重，大量油污在其周邊海面燃燒，火海周邊有長約10公里、寬約1公里油污帶，「溢油情況非常嚴重」。

據專家估計，「桑吉」輪漏出的凝析油無色無味，因此難以清理，將殺害大範圍海域中的海洋生物。中國國家海洋局昨晚發佈消息坦承，海洋生態環境已受到影響。

中國國家海洋局表示，將進一步加強空-海立體監視監測，擴大監測範圍，並針對沉船溢油開展監視監測，及時掌握溢油分佈、漂移擴散狀況，有效做好事發海域生態環境狀況影響評估。



另外，伊朗海軍發言人說，油輪上的所有船員32人遇難，包括30名伊朗人及2名孟加拉人，目前已找到「桑吉」輪3名船員屍體，仍有29人失蹤，生還希望渺茫。

沉船消息傳來時，失蹤伊朗船員的親友在伊朗國際郵輪中心大樓悲傷痛哭，有家屬指責伊朗當局救援不力。香港籍貨船「長峰水晶」輪上21人則於事發不久全部獲救。

巴拿馬籍油船「桑吉」輪與香港籍散貨船「長峰水晶」輪本(1)月6日在長江口以東約160海里處碰撞。「桑吉」輪在事故後起火並持續漏油。

國立台灣大學海洋研究所所長詹森日前表示，根據衛星、海研船及相關研究統計資料分析，東海事故油汙染擴散方向可能隨天氣、風場、洋流強弱而有所改變，十分難以確切評估，現階段看來，最有可能往北、東擴散。



詹森指出，但也不排除油料被冬季大陸沿岸流一路推送到台灣西部、東部海岸，抵達時間約在30天至60天不等，恐造成海洋汙染，導致漁產受波及，這是最壞狀況，但機率不高，約在10%以內。