萬豪事件越演越烈　藝人王祖賢「定居國」列台港也被轟

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）中國「反分裂國家」風潮越演越烈，繼萬豪酒店被檢舉並遭立案調查後，陸續又有達美航空、美敦力、ZARA等3家企業中文網站遭檢舉，13日再有24家外國航空公司官網因為將台港澳列為國家，遭中國媒體點名。

現在連藝人王祖賢也遭到波及！今年初剛推出就風靡中國的新興節目《百萬贏家》，在13日的答題直播節目中，將「台灣」、「香港」與加拿大並稱為國家，結果遭到網友砲轟。

截圖顯示，答題題目是「王祖賢目前定居在哪個國家？」而提供的答案是：A、香港，B、台灣，C、加拿大。有觀眾馬上在線上評論，為什麼台灣是國家選項？

針對這一事件，《百萬贏家》微博賬號13日下午發表道歉聲明稱，「對不起，我們真的錯了」。

《百萬贏家》聲明稱，13日《百萬贏家》直播答題中，題目「王祖賢目前定居在哪個國家」的答案選項表述上，出現了「嚴重錯誤」。由於出題者不慎，題目的答案選項將「香港」、「台灣」和「加拿大」一起並列為國家。

聲明強調「香港和台灣都是中國領土不可分割的一部分。答案中出現這樣的嚴重錯誤，雖非我們本意，但我們必須承擔責任。在這裡，我們向廣大網友表達真誠的道歉。」

除了官方微博之外，負責當時直播答題的小編也表示：「真的對不起，我就是那個該拉出去祭天的出題小編。這道題我本意是想給大家的送分題，因為我們都知道，香港和台灣都是我國神聖領土不可分割的一部分，所以答案只能是C(加拿大是選項裡唯一的國家)。對於此題產生的歧異和給大家造成的困擾深表歉意！」

中國媒體報導，自１月５日開播以來，《百萬贏家》打破了以往電視競答節目人數和時空的限制，用戶參與門檻更低，憑藉高額獎金和趣味題目吸引了大批網友參與。參與者只需答對１２道題就有機會分得百萬獎金。

美聯社