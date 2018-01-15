日在野黨將共組黨團　是合作或導致分裂？

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)面對日本政壇自民黨「一黨獨大」的情形，一直有聲音認爲在野黨應該團結起來，形成監督、甚至能夠取代自民黨的力量。例如勞方大老神津里季生，在本（1）月10日才公開呼籲立憲民主黨、日本「民進黨」與希望之黨等三大在野黨，在國會組成統一黨團。

而在野黨也對此作出正面回應。日本《NHK》報導，由於立憲民主黨先前才表示，對共組黨團沒興趣，因此日本「民進黨」決定，先和希望之黨展開協議。兩黨幹事長在昨（14）日下午，於東京交換雙方對於安保法案和修憲等重要議題的意見，並確認雙方有合作空間。

會談後，日本「民進黨」幹事長對記者表示，雖然兩人已討論出一個架構，但黨內難免會有別的聲音。不過他相信，兩人討論出的架構，應耐得住黨內批評。

然而，這些「聲音」恐怕沒有那麽好對付。

日本《產經新聞》指出，日本「民進黨」和希望之黨，對於安保法案和修憲的態度相差甚大。因此兩黨黨中央，恐苦於説服其他黨員，導致共組黨團的計劃無限拖延。而《日本經濟新聞》更是分析，共組黨團的行爲，恐導致日本「民進黨」和希望之黨內部，爆發離黨潮。例如日本「民進黨」有議員已經明言，如果和希望之黨合作的話，就要退黨；而希望之黨一位幹部更是直接承認「可能會有幾個人離黨」。

此外，日本「民進黨」和希望之黨的合作，可能導致對共組黨團感到反感的立憲民主黨，更進一步追求主體性，使得在野黨離團結合作，反而越來越遠。

日在野黨將共組黨團 是合作或是導致分裂？

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