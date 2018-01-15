新洋將阿奇拉助威 夢想家奮戰惜敗

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 昨(14)日台灣代表隊寶島夢想家作客馬來西亞。整場比賽兩隊一路緊咬，到了末節馬來西亞猛龍才逐漸拉開比分，最終寶島夢想家以74:84 惜敗。

寶島夢想家在這場比賽找來與NBA湖人隊簽下訓練營合約的7呎長人阿奇拉(Ronnie Aguilar)，希望補足禁區最後一道防線。Aguilar直接在吉隆坡與夢想家會合練習，昨日直接披上戰袍上陣。

寶島夢想家新球員 Ronnie Aguilar

兩隊在第一節攻勢都頻頻受阻，以至於首節過半進入電視暫停時，竟是1：4的低比分。夢想家攻擊火力集中於兩位洋將阿奇拉和Lenny Daniel身上，進入中場休息時夢想家僅以31：32落後。

回到球場上兩隊肢體碰撞更為激烈，猛龍隊亞洲外援Joshua Eugene Munzon屢屢挑釁夢想家球員，一度造成比賽情勢緊張，夢想家射手吳松蔚包含兩記三分球在內連得7分，助隊逆轉比數，猛龍在最後一分鐘才靠外援Marcus Marshall和Munzon連續兩記三分球，在三節打完後仍有三分領先。

第四節馬來西亞猛龍外援Allen Jeffery West、Marshall和Munzon手感更加火燙。Marshall單節拿下17分屢屢破壞夢想家防線，率先將比分差距拉開至兩位數。夢想家再靠吳松蔚外線的兩名洋將一度追至僅3分落後，但單節犯規太多，讓猛龍頻頻站上罰球線保住領先優勢。最終夢想家以74:84惜敗。

寶島夢想家以外援阿奇拉的22分、22籃板拿下全隊最高，Lenny Daniel也在本場比賽中攻下20分14籃板，本土球員以吳松蔚投進四記3分球、拿下13分。

寶島夢想家明日即將出發至香港，在18日出戰香港東方籃球隊。