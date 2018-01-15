秘魯7.1強震造成1死65傷

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）秘魯南部海岸昨(14)晨發生規模7.1的強震，根據美國有線電視新聞網(CNN)引述秘魯官員說法，目前已知有2人死亡、65人受傷，還有多間磚房受損，部分地區停電。後死亡人數下修為1人。

根據美國地質調查所(USGS)所測，地震發生在當地時間14日的清晨4時18分(台灣時間14日下午5時18分)，震源深度36公里。震央位置靠近該國西南部海岸，距離阿卡里(Acari)西南西方40公里處，不過秘魯當地媒體則稱，地震規模是6.7，震央在阿雷基帕區(Arequipa)。

《中央社》引述《路透社》報導，阿雷基帕省長歐索里奧(Yamila Osorio)在推特表示，堯卡鎮(Yauca)有一名55歲男子遭落石擊中喪命，另一名死者也在同一地區；民防首長查維斯(Jorge Chavez)告訴當地電台，地震另造成65人受傷。

好幾個城市已經停電，多處道路和磚房毀損，洛馬斯(Lomas)民眾擔憂餘震，大多數已撤離。



事後，查維斯下修死亡人數為1死，撤銷原本在貝拉烏尼翁(Bella Union)鎮的第2名死亡通報，稱相關通報未經證實。



地震過後約一小時，美國太平洋海嘯預警中心一度對祕魯、智利沿岸地區發出海嘯警報，但很快就解除警報。至於官員上午另表示有17人在一處礦坑裡失聯，後來也撤銷失聯通報。