〈財經主筆室〉沒有無盡的牛市 反轉比誰先洞燭先機

熱錢概念題材持續發燒、政府作多動作不斷，以及法人短期看多趨勢未變下，台股近期上攻11000點企圖心相當的強烈，農曆年前、甚至第一季，市場專家普遍認為台股行情有持續刷新28年指數新高紀錄可能。不過，股市沒有永遠的牛市！熱錢湧入台股總有退潮時候。台幣升值造成企業匯損潛在利空也尚未顯現，這些都是激情過後都得面臨的問題，雖然期望台股行情能夠持續多頭走勢，但若行情真正出現反轉，比得就是誰能事先洞燭先機、誰跑得快。

年後台股持續的上漲走勢，重要因素之一就是熱錢持續湧入，熱錢湧入股市的主要因素之就是債市下跌，造成債市下跌的主因常來自預期通膨升高，債市下跌使得資金轉往股市。國際股市2018年開春以來，受惠資金從債市轉往股市而持續上漲，台股自然也受惠水漲船高。再者，新台幣仍持續有升值壓力存在，也是熱錢持續湧入台灣的主因，根據央行統計，2018年開年以來僅約短短二周，累計淨匯入台灣金額達20億美元左右，約合新台幣近600億元，對台股動能當然有很大助漲作用。

除了外資熱錢利多助漲之外，上市櫃公司去年營收高達32兆元創新高，法人看好2018年上市櫃公司的營收可望衝上33兆元的新高水準。外資熱錢湧入、上市櫃公司業績看佳，加上政府作多態勢明顯未變，台股行情短期豈有看空的道理？但是，台幣升值對企業造成的負面影響以及熱錢總有退潮匯出的時候？這些都是投資人未來得面對的問題。

就以台幣升值對企業造成影響來說，台積電董事長張忠謀曾發表文章說明，新台幣對美元每升值1個百分點，台積電的營業利益率就會降低0.4個百分點，台積電如此高競爭力的國際企業受影響程度都如此的高，更何況其它台灣的電子科技業公司！尤其台灣的上市櫃公司中高科技電子業所佔比重甚大，新台幣升值造成的匯損有多大，未到各公司財報揭露的時刻都不得而知。如今雖然看似營收創新高的榮景，等到 4、5月去年財務結算一公告，也許到時真的會讓人瞠目結舌！新台幣升值對企業可能帶來的匯損利空不得不多加留意。

再者，這波國際股市8年來的牛市行情，在川普當選美國總統後再創高峰，去年美股更是牛氣逼人，讓MSCI全球股市指數也大漲22.7%再創歷史新高。面臨經濟過熱情況，股價目前水準又絕對處於高檔，投資人也未必抱有高風險的意識，牛市目前雖然未必有重大改變，但可以確定絕對沒有無盡的牛市！就以匯率政策來說，當央行貨幣政策改變之際，從去年底到今年開春以來大量湧入台股的熱錢，也會有退去的時候，怎麼進來就怎麼的出去。當外資大量買超改為賣超時，台股行情是否也是怎麼上去就怎麼下來呢?值得好好斟酌一番！

