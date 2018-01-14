川普再出鄙視移民言論 非洲54國要求道歉

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）美國總統川普11日午間與國會議員會面討論國會卡關中的移民法案修正時，又以不堪字眼鄙視非洲及中美洲移民。川普在會議中向多名參議員要求了解為何美國該收下這些從「屎坑國家」（shithole countries）來的人，此言一出，立刻引發國際間譴責。

川普11日與國會議員會面，商討如何為歐巴馬時期推出的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)的移民事務會議，會中提到有關「臨時保護身分」移民時，與會議員向川普說明了一項協議內容，盼能藉由終止綠卡抽籤計畫，將原本抽籤的5萬個綠卡名額挪出某部分發給以「臨時保護身分」住在美國已經數年的這批無證移民。

根據雨會人士轉述，川普當時突然暴怒，並要求在場人士給他一個理由，解釋美國何要接受來自「屎坑國家」的移民，而不是接受例如來自挪威的移民。川普在會中說道：「為什麼我們要接收來自海地的人？把他們拿掉！」美國應該讓有些國家，像是挪威的人民進來美國。他還說，他也建議「讓更多的來自亞洲的移民進來，因為這些移民對美國經濟很有幫助。」

《法新社》報導，聯合國中54個非洲會員國12日召開緊急會議，並發表公開聲明，要川普把「屎坑國家」這句話收回去，並為失言鄭重道歉，同時也對同聲譴責川普的美國人表示誠摯謝意。該聲明指出：「對於近日媒體大肆報導，美國總統充滿種族歧視的脫序發言，我們感到非常震驚，並給予強烈譴責」。