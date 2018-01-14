簡又新專欄─自動駕駛的倫理兩難  人機之間如何存在最佳組合？

世界進入節能減碳時代，淘汰汽車與柴油車，迎接自動駕駛車是未來趨勢。除了以機器自動運行的車輛較為安全外，更能運用大數據分析出最佳省油情況、計算最快抵達目的地之路徑，提高車行效率與減少車子排碳量。面對這樣的新趨勢，傳統汽車大廠與政府法規應及早因應。

以目前發展的趨勢和政府法規來看，估計全球第一個可以實行自駕車駕駛的國家將是美國，估計2020年自動駕駛車可以合法上路；中國則是估計在2035年後自駕車銷售量將可望超越美國。總體而言，結合整體人類活動、電腦與即時狀況，加上技術發展和道路法規與交通條例修改，自駕車的前景是可以預期的。

然而，該如何修法面對自動駕駛衍伸出來的交通倫理問題呢？首要的應對之道就是必須強化自動駕駛技術與道路安全，優先保護用路人的安全與行動自由，也就是說安全必須優先於便利；第二項考量重點在於對個人的保護要優先於公司利益，自動化駕駛系統要能保護駕駛人與路上行人，不能僅考慮商業利益。

第三項重點則是所有自動駕駛需官方批准並受政府監督。在決策上政府必須非常謹慎，唯有在自動駕駛能改善車行風險或優於個人駕駛的情況下，才能讓法案通過。

由於自動駕駛的電腦計算複雜且縝密，無人駕駛應該會比有人駕駛來得安全。或許自駕車不見得能達到100%安全，但勢必需在保護駕駛人和他人之間取得一平衡點，而這就是倫理問題的所在。例如發生意外時，自動駕駛車該如何選擇：撞到行人或自己掉落懸崖的兩難，這是當初設計車子時就要將資料、情境納入機器和電腦判斷裡。

其次，透過車上雷達與鏡頭可以隨時觀看週遭環境，了解身旁交通狀況，如此，在維護安全的同時又該如何保障隱私權？在設計人機合作的機械時，該如何教機器學習、應付突發狀況，是自動駕駛汽車很重要的數位教育過程。只是這樣的數位資料取捨究竟是依循工程師設計的倫理標準，或是賦予汽車人工智慧自動學習則是很難拿捏的難題，也是法律上難以定義的兩難。

除了上述倫理兩難外，自駕車的設計大致有以下面向需要考量。首先，在汽車設計時需從安全最大化、風險最小化出發，當自動駕駛的風險較人類駕駛的風險為小時，自動駕駛就有存在價值；第二，製造商、營運商與駕駛的合作有助於自駕車未來的發展；第三是行車紀錄需清楚，以利事故時釐清是人類駕駛或機器駕駛的責任；最後一項則是網路安全，防範行駛途中因電腦遭駭引發的安全疑慮。儘管自動駕駛是未來趨勢，仍存有許多問題待解決。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。