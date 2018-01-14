在美國  醫療用大麻合法化如何降低犯罪率

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）根據最新研究，醫療用大麻法規的引進大幅降低了墨西哥鄰近美國州的暴力犯罪率。

英國《衛報》報導，根據這份「醫療用大麻法規對美國犯罪率的影響」之研究，當鄰近墨西哥邊界的美國州將醫療用途的大麻合法化，該州的暴力犯罪率平均下降13%。多數美國的大麻使用都源自於墨西哥，墨西哥境內的大麻違法交易主要由七個聯合集團掌控。

研究作者之一的經濟學家Evelina Gavrilova表示，「這些法規使當地農夫能繼續種植大麻，合法販售給藥局和診所」，但也表示「這些農夫也與走私大麻進美國的墨西哥藥頭之間產生直接的競爭關係，也造成藥頭集團的生意減損。」

而所產生的另一個直接影響就是與毒品相關的暴力行為顯著減少。Gavrilova解釋，「藥頭集團之間互相競爭，競爭領土範圍和產品；也要保護領土不為他人入侵，確保這些交易和生意內沒有旁觀者或不相關的目擊者。」

Gavrilova表示，「當醫療大麻法規出現，我們發現在墨西哥邊境的犯罪事件就有明顯減少，因為與大麻有關的暴力行為以及走私案件就下降許多。」

當墨西哥藥頭集團在邊境走私其他毒品如古柯鹼、海洛因、比安非他命更強的興奮劑時，大麻在全美竟然是最大的藥品市場，也是藥頭能賺取最多利潤的市場；在墨西哥，生產1磅大麻的成本是75美元，根據品質不同卻能賣到6,000美元之高。

這份報告研究了美國聯邦調查局從1994到2012年間的犯罪報告資料，還補充了殺人紀錄的數據。他們發現邊境州內，因為法規改變而影響最大的是加州，犯罪率下降高達15%，而最不顯著的州別是亞歷桑納州的7%；而影響最大的犯罪行為是搶劫，減少了19%，其次是謀殺下降了10%。與毒品交易特別有關的殺人案件也下降了41%，是十分驚人的成果。

研究員表示，他們的成果為減少毒品犯罪率的研究方法，提供了新的視野和觀察，但研究成果發表的時機卻和美國總檢察長Jeff Sessions試圖廢棄歐巴馬所有政策的時機一致，包括歐巴馬當初支持的這項醫療大麻法。

Gavrilova說道，「若醫療用大麻對犯罪率的影響有顯著成效，最好就明確規範大麻的使用，以課稅方式讓人們也可以取得，而非將它列為非法物品。」

全美有超過20個州實行醫療用大麻法規，在這些州裡，每六間正規藥局就有一間有販售大麻的藥局。

研究發現，對境內擁有大規模大麻生產設備的州別來說，如科羅拉多州和華盛頓州因大麻使用全面合法化，對於該州毒品交易就具有較強烈的抑制作用，也威脅到州內藥頭集團的生存。

有傳聞表示，藥頭集團打算進駐大麻合法化的加州開闢種植農場，其他集團則轉行人口販賣與暴力綁架以維持利潤，也有藥頭打算透過在墨西哥種植罌粟花以生產海洛因，而非直接從阿富汗進口。