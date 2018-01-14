寒流減弱 宜蘭太平山霧淞開始消融

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受到寒流影響，海拔高約2千公尺的宜蘭縣太平山，昨(13)日上午雖然沒有降雪，但山區持續低溫，霧淞滿山頭，而隨著今(14)日寒流減弱，山區枝頭上的霧淞已開始消融。



受到寒流影響，宜蘭太平山近日雖只有零星降雪，但隨著雲霧繚繞山區，氣溫都在冰點以下，太平山連日出現山區枝頭布滿霧淞的冰晶美景，有遊客驚呼：「就像明信片般超級美。」



中央社引述太平山國家森林遊樂區經理賴俊仁指出，雖寒流今天減弱，但遊樂區內的翠峰湖畔在清晨仍出現銀白世界，滿片森林都是霧淞，翠峰湖環山步道上還留有昨天降下的殘雪；隨著寒流減弱，遊樂區在上午約9時的氣溫已回升到攝氏4度，霧淞開始消融。



賴俊仁表示，上午山區聯外道路路況正常，仍有不少遊客進入遊樂區，呼籲要上山的民眾在行車時注意安全，多加保暖。



宜蘭縣政府工商旅遊處長李岳儒說，今天氣溫回升，天氣放晴，許多遊客把握好時機到縣內各處風景區散步，礁溪溫泉公園森林風呂也吸引不少遊客前往泡湯。