桃機106年旅客近4500萬人次 嚴重超載

（中央社記者汪淑芬台北14日電）根據交通部民航局最新統計，桃園國際機場去年入出境旅客量高達近4500萬人次，比許可容量多了約1000萬人次，嚴重超載，幾乎天天都擁擠。

很多民眾都發現桃園機場愈來愈擁擠，好像天天都像是尖峰日，報到、安檢都得大排長龍；還有航空業者發現，現在有時飛機快關艙門時，旅客竟然還卡在通關處，只好拜託海關優先處理，再帶著旅客衝到登機門。

根據一名上週出國民眾提供的照片，桃機第二航廈安檢線等待安檢的旅客人山人海，這名民眾說，他大約花了40分鐘才完成安檢。

桃機公司面對愈來愈多的旅客，壓力也愈來愈大，尤其下個月就是農曆春節，更是出國旅遊高峰期，前兩年的春節疏運大作戰，讓桃機神經緊繃，今年春節旅客量預估只會增加不會減少。

桃機發言人、副總經理李建國說，桃機旅客量成長太快，雖然陸客來台有降溫，但國際來台旅客仍持續成長，且國人出國旅遊愈來愈興盛，春節因加班機多，旅客量更大，現已開始研擬疏運應變計畫。

桃機公司統計，目前平日桃機旅客量約11至12萬人次，前兩年春節高峰日的旅客量都破13萬人次，預估今年高峰日會出現在過年前1至2日。

桃機旅客量在2016年首次突破4000萬人次，根據民航局統計，去年桃機的旅客量成長至4487萬8703人次，比2016年4229萬6332人次成長6%，換算人數則有258萬多人次。

​桃機兩座航廈雖都已擴建，容量仍明顯不足，第一航廈目前年旅客容量上限是1500萬人次，第二航廈原本是1700萬人次，去年南面擴建完成，增加約200多萬人次，兩座航廈許可容量才約3400多萬人次，去年實際旅客量卻多達4400多萬人次，嚴重超載，民眾直接的感受就是服務水準降低。

根據桃機公司預估，第二航廈北面擴建今年完成後，旅客容量可達2200萬人次，與實際需求仍有很大差距，而第三航廈雖已動工，但最快完工日也要到2020年底，桃機旅客量仍會持續增加，未來幾年航廈多數時間還是很壅塞。

李建國說，去年已增加第二航廈報到櫃台，安檢部分受限航警人力，多數時段安檢線無法全部開啟，但在旅客量實在太大時，會協調航警加派人手，讓安檢線全部啟動。1070114