「叢林裡最酷的猴子」   H&M南非廣告惹歧視爭議

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）昨(13)日一群示威者衝進南非的H&M品牌服飾店大鬧，抗議H&M在廣告上表現出對黑人族裔的種族歧視。

美媒Quartz報導，南非左翼政黨「經濟自由戰士」(Economic Freedom Fighters)成員抗議H&M在網站上的一個廣告懷有種族歧視意涵，讓一位黑人小男孩身穿印有「叢林裡最酷的猴子」字樣的帽T，而引發全國爭議。

抗議民眾選在13日、週六人潮最多的時候前往南非各大H&M連鎖店鋪前抗議，包括約翰尼斯堡、首都普利托利亞(Pretoria)和北部林波波省(Limpopo)的店面，透過民眾上傳的影片可看到，抗議民眾推倒店內衣架、毀壞物品，把整家店弄得凌亂不堪。

這使H&M不得不緊急關店1天，以免帶來更多損害；有些抗議民眾甚至要求H&M退出南非，不要在此開店。

事後H&M發表公開聲明稿道歉，坦承此次錯誤並表達「非常抱歉」的心意，表示「無論是無心、被動或偶然的種族主義都不該存在」，「身為一個全球品牌，我們有責任注意到任何種族與文化的敏感性，這次顯然沒有盡到這份責任。」

H&M一再強調這起事件是個誤會與意外，並非有心，但也強調並不因此而推諉卸責，並能了解廣告所帶來的不滿與不舒服情緒。

H&M表示，已全數下降網路上的相關照片與庫存，不再銷售，然而Quartz報導，H&M的作法似乎不為南非人買單。早在H&M於2015年在南非開設第一家店時，就有當地業者質疑為何南非廣告中缺少黑人模特兒，當時H&M的回答是「我們的廣告是要傳達正面訊息」，此話在南非社群媒體上引發眾怒。