法國問題奶粉召回全球83國1,200萬箱奶粉

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）法國乳品大廠拉克塔利斯公司(Lactalis)執行長貝斯尼爾(Emmanuel Besnier)13日表示，公司乳製品遭沙門氏菌汙染事件影響全球83國，召回1,200萬箱嬰兒奶粉。



《中央社》引述《法新社》報導，執行長貝斯尼爾接受法國媒體訪問時表示，「我們必須考慮召回行動的規模，逾1,200萬箱嬰兒奶粉受到影響。」他補充道，經銷商不必再分類產品，「他們知道所有產品都必須下架」。

貝斯尼爾並承諾將對所有受影響的家庭做出賠償。他表示，這場健康危機給消費者帶來的後果，包括不到6個月大的小嬰兒在內，都在他的最優先考慮中，「這對我們、對我來說，都是一項重大關切。」

在法國，因拉克塔利斯受汙染奶粉而致病的幼童已增加至35人。西班牙傳出一名新病例，另外一起在希臘的案例則在調查中。

拉克塔利斯是全球最大的乳製品生產商之一，去(2017)年12月，這家公司在法國西北部克朗(Craon)工廠的製品發現沙門氏菌，宣佈大規模回收所有產品。



許多家庭表示，他們的孩子在喝了拉克塔利斯的奶粉後感染了沙門氏菌，為此已有數百起針對這個集團提出的訴訟。

台灣方面，衛生福利部食品藥物管理署上(12)個月22日召開記者會，食品組簡任技正鄭維智表示，除了立即回收問題產品，也依「食品安全衛生管理法」第34條規定，自14日起暫停受理Lactalis集團下的Celia Laiterie de Craon及Lactalis Nutrition Sante兩家製造廠的產品輸入查驗申請。



鄭維智強調，宣布召回的產品應於22日晚上12時前完成下架，若未下架將依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣3萬至300萬元；未銷毀則將依法開罰6萬至2億元。

沙門氏菌感染引發的食物中毒，可能出現拉肚子、發燒、胃痙攣以及嘔吐等症狀。這些症狀一般會在感染後1到3天內出現，可能持續4到7天，嚴重的話可能會導致死亡。