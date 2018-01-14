夏威夷居民收到「飛彈進逼」警訊   證實虛驚一場

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）不少夏威夷居民昨(13)天一早被「彈道飛彈進逼夏威夷」的警報簡訊吵醒，所幸20分鐘後，夏威夷州緊急事故管理局出面澄清警訊錯誤，證實是虛驚一場。

《華盛頓郵報》報導，夏威夷當地時間今天上午約8時07分，不少民眾手機響起警報簡訊通知，根據華郵取得的截圖，警報簡訊內容寫著，「彈道飛彈進逼夏威夷，急尋庇護，這不是演習。」緊跟警報簡訊之後，街上的警報器也響起，民眾大為恐慌。

報導說，約20分鐘後，夏威夷州緊急事故管理局(Hawaii EMA)透過官方推特澄清，「沒有彈道飛彈威脅夏威夷。」到上午8時45分，夏威夷民眾再度收到手機簡訊澄清通知，說明先前發出的第一通警訊是錯的，證實是虛驚一場。

錯誤警報在週六一早發出，也驚動美軍太平洋司令部趕緊出面澄清。美軍太平洋司令部發言人班哈姆(Dave Benham)發出書面聲明，「太平洋司令部並未偵測到有彈道飛彈威脅夏威夷。」

美國有線電視新聞網(CNN)報導，夏威夷州長伊藝(David Ige)為這起事件致歉，並稱夏威夷州緊急事故管理局值班人員在換班時按錯鈕。

然而，官方在送出錯誤警報簡訊20分鐘後更正，這樣的效率引發質疑與檢討。夏威夷州選出的聯邦參議員夏茨(Brian Schatz)說，這是「人為錯誤」，但也批評發生這樣的疏失「完全不可饒恕」，須迅速追究責任，並且改正警訊發布的過程。



北韓領導人金正恩一連串彈道飛彈試射與核試驗，更曾揚言飛彈射程範圍已能涵蓋全美，美國在太平洋上的領土及屬地包括夏威夷及關島位於接近北韓的第一線，當地安全也因此受高度關注。