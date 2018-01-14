誠品行旅首度推出「誠年禮｜誠心雙糕禮盒」即日起限量開賣

即如清末的詩詞：「人心多好高，諧聲制食品，義取年勝年，籍以祈歲諗」。年糕，是不可缺席的節日美食，也歲歲為人們帶來嶄新希望。誠品行旅今年初試啼聲，首度推出限量年節禮盒「誠年禮｜誠心雙糕禮盒」，每盒NT$680，包含伴隨淡淡高粱酒香氣的廣式臘味蘿蔔糕，以及採用屏東萬丹紅豆精心製作的台式紅豆年糕，以二種經典風味滿足旅人們的味覺，為年節拜訪親友的體面選擇，同時亦獨家贈送誠品行旅限量「旺得福紅包袋」1組，用誠摯滿盈的心意，帶給您濃濃的團圓年味與來年的萬事順心，即日起至2/10止開放預訂。訂購專線：+886-2-6626-2880 The Chapter Café。​

年糕年年高 漢字文化圈的傳統賀歲美食

年糕又稱「年年糕(高)」，象徵步步高升的吉祥寓意，早期用來祭神及敬奉祖先，爾後成為春節餐桌上必備的賀年美食，為華人圈二千多年來共享的傳統風尚，也是最受青睞的伴手禮選擇。誠品行旅傳承此文化脈絡，於今年首度推出「誠年禮｜誠心雙糕禮盒」，每盒NT$680，由The Penthouse品居中餐廚藝團隊精心研發二款口味，包括「廣式臘味蘿蔔糕」與「台式紅豆年糕」，二款一組每條各約600公克與680公克，為年節送禮的精緻提案。

蘊含好彩頭意味的「廣式臘味蘿蔔糕」，選用鹹中帶甜、伴隨淡淡高粱酒香氣的正宗港式臘腸與臘肉，採取先煸炒再熬煮的手法，搭襯刨削成絲的冬季新鮮白蘿蔔，口感優雅細緻，饒富鹹香餘韻，讓屬於香港的老味道每一口都在舌尖細膩釋出。吃甜甜、過好年，傳遞著台灣溫暖記憶的「台式紅豆年糕」，則將豐厚飽滿的屏東萬丹紅豆搭配紅豆沙與蜜紅豆提香，費時四小時中火悉心蒸煮，不僅彈Q不粘牙，同時馥郁紅豆原始清甜香氣，展現道地台灣風味，除了傳統的香煎、酥炸之外，以微波或稍作烘烤等方式皆可簡單享受年節氛圍。