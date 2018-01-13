【萬豪事件】把台灣列為國家　中媒持續追殺24家外國航空公司

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國萬豪連鎖酒店集團（Marriott）日前在給中國會員的郵件中，因將台灣、香港、澳門、西藏等地列為「國家」，引發中國官方與媒體抗議，相關主管遭中國政府約談，要求更正和道歉。

該集團中文網站和中文版行動應用程式（app），自1月11日起被迫關閉一周。

中國官方對此立案調查後，萬豪總裁蘇安勵（Arne Sorenson）多次發表聲明道歉，強調已修正網頁及相關文字，也會配合有關部門的調查。

但中國外交部發言人陸慷昨(12)日下午在例行記者會回應提問時聲稱：「香港、澳門、台灣、西藏都是中國的一部分，這是客觀事實，也是國際社會的共識。」

台灣陸委會12日晚則表示，中華民國是主權國家，中方任何片面說法與做法，均無法改變此一客觀事實。

不過事件仍逐漸延燒到美國的達美航空、醫療公司美敦力和西班牙服飾企業ZARA。現在中國媒體還繼續點名在官網上將台灣列為國家的航空公司。

美聯社

據《澎湃新聞》今（13）日刊登的報導，目前有24家航空公司的官網上，把台灣與中國並列顯示在「國家」、「國籍」欄位。

中國民航局已要求美國達美航空立即「整改錯誤信息」與道歉，並要求運營飛行中國航線的所有外國航空公司，自行全面審查其官網或APP等用戶端資訊內容，是否觸犯中國法規。

BBC引述西藏流亡政府外交與新聞部秘書長夏爾琳達珍（Dhardon Sharling）說，作為非國有實體及私人獨立企業，如果萬豪覺得不應把一個地方列為自治區，他們有權將這個地區列為國家，他們「絶對尊重」萬豪將西藏列為國家的決定和努力。她同時還指出，萬豪是在「國家的壓力」下將西藏改回中國的，這「可以理解」。