台女背包客菲律賓拉小提琴　被誤認流落街頭

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）一名台灣女子到菲律賓修行，因連日徘徊馬尼拉街頭引起關注，並在網路傳開，許多人到場準備伸援。

她在感謝大家的關心後，決定於今(13)日前往下一個目的地紐西蘭。



現年31歲的王姓台灣籍女子，連日來在馬尼拉市桑巴洛區（Sampaloc）街頭徘徊，因行李箱破舊，偶爾還會演奏小提琴，被誤以為流落街頭。昨(12）日晚有一名熱心市民拍照放上臉書，留言呼籲民眾伸出援手。



中央社記者昨深夜趕往桑巴洛區，經過一番尋找終於在一間便利商店發現王姓女子趴在桌上休息，隨身行李及物件放在腳下，身邊有一包已開封的速食麵。臉書PO文者蘇菲亞（Shaina Sofia）也在現場。

​王姓女子醒後對記者的詢問一概不理，只拿出聖經翻閱，後來談及宗教議題時逐漸卸下心防，但仍不願透露姓名。



她自稱是一名背包客，抵達菲國已近2個月，主要目的是修行，在不同修道院住過一段時間，但不好意思打擾太久，因此最近才離開修女。



駐菲代表處人員稍後抵達，查看護照後確認她是台灣人。王姓女子表示希望留在便利商店，天亮後繼續走訪其他修道院和教堂。



31歲王姓台籍女子（左）在菲國修行將近2個月，因連日帶著行李徘徊馬尼拉街頭，被菲人誤以為落難待援。圖為駐菲代表處派員到場查證她的身分，準備提供協助。中央社

但桑巴洛區治安不佳，在駐菲代表林松煥指示下，代表處人員表示願提供住宿場所和救急金，但都被王姓女子婉拒，她也不願回台灣。最後代表處人員決定尊重她的意願，陪她到機場，購買前往紐西蘭的機票。



王姓女子沒想到自己的修行竟在菲國引起小騷動，在感謝大家關心之餘，也希望蘇菲亞刪文，以免誤會繼續擴大，蘇菲亞當場照辦。

駐菲代表處也聯絡王女的在台家人，告知有關她的狀況。