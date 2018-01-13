台灣制裁涉北韓貿易商人　美國務院表示感謝與讚揚

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣法務部召開資恐防制審議會，將涉嫌協助販賣石油給北韓的高雄男子陳世憲與Billions Bunker、Bunker’s Taiwan集團列入制裁名單。根據中央社報導，美國務院對此表示感謝，也肯定台灣為國際社會樹立表率。



法務部12日邀集國家安全局、內政部、外交部、金融監督管理委員會等單位，召開資恐防制審議會，基於執行國際合作及聯合國決議，通過史上第一次的制裁名單，包括陳世憲及Billions Bunker Group Corporation（註冊地：英屬維京群島）、Billions Bunker Group Corporation（註冊地：馬紹爾群島共和國），效力同時及於陳世憲實質掌控的Oceanic Enterprise Co.Ltd.、UMC Corporation Peru S.A.C兩個境外法人。



對此，國務院東亞暨太平洋事務局發言人崔葛瑞斯（Grace Choi）回覆中央社記者電郵詢問時表示，已經知悉台灣對陳世憲與其他幾個相關企業，違反北韓制裁行動的金融制裁。



崔葛瑞斯表示，感謝台灣強有力且即時的行動，也感謝台灣持續採取行動對北韓施加外交與經濟壓力，作為迫使北韓在國際壓力下進行非核化談判的一部分，台灣為國際社會樹立寶貴的榜樣。

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