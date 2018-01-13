【紀念蔣經國逝世30周年】1973 蔣經國先生一段值得深思的談話 

「蔣經國秘書報告」新書發表記者會12日在台北舉行，親民黨主席宋楚瑜出席活動，回顧故總統蔣經國領導理念及風格。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）今(13)日是蔣經國逝世30週年，曾擔任蔣經國秘書達14年的宋楚瑜，昨上午在台北長榮桂冠酒店舉行「蔣經國秘書報告」新書發表記者會。宋楚瑜蒐集整理各種歷史文獻並做口述歷史，將蔣經國擔任行政院長、總統時期治國領導的理念、風格與做法，做回顧與呈現。

現任親民黨主席的宋楚瑜在現場和新書都提及，當年民進黨組黨，第一個向蔣經國報告狀況的人就是他。當時蔣經國的身體狀況已經不好，躺臥在床上的蔣經國對民進黨組黨的第一句話便是「抓人不能解決問題」。

蔣經國對黨外反對人士一向採取容忍與溝通協調的策略，打不還手，罵不還口，認為衝突沒辦法解決問題，鬥爭沒辦法帶給人民幸福。民進黨在1986年9月28日組黨。



宋楚瑜表示，當年蔣經國也親自與內閣溝通解嚴問題，顯示蔣經國的確有決心要解嚴。宋楚瑜說，蔣經國做事最重要的三原則分別就是「做對的事情，把事情做對」、「要做什麼，如何做」、「明白這些事為誰而做」。真正領導人必須去溝通，親自走出來化解疑慮，不但要去做，還要知道如何做，不能只是袖手旁觀。

台北市長柯文哲等人昨下午也出席由作家吳建國所著的「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會。

柯文哲昨說，台灣民主路雖紛擾，但當年蔣經國順應潮流解嚴，所做的努力是有貢獻的；最近促進轉型正義條例在立法院完成三讀，或許是重新檢視歷史的一個契機。



柯文哲致詞時表示，有人欣賞蔣經國的操守、建設台灣的努力與魄力，稱讚他是民主舵手；但也有人批評他是獨裁統治者，整肅政敵、嚴重侵害人權。

柯文哲說， 台灣本來就是一個多元社會，人家有優點也要說優點、缺點也是說， 給一個公平的評價。

其實蔣故總統經國先生在四十五年前所說的一段道理，如今聽來，仍鏗鏘有力！ 由張哲生先生所提供的這段YouTube影片(如下)，拍攝於1973年，記錄了時任行政院長的蔣經國先生對於公務人員與工商企業界所作的公開談話，其中除了「以民為本」的基本思維，更蘊含了執政者「解決問題的魄力」、「勇於任事的擔當」與「實事求是的原則」。

蔣經國強調，賺錢要正當，用錢要恰當，公款更不能亂用。 醋就是醋，醬油就是醬油，你不能拿買醋的錢去買醬油，拿買醬油的錢去買醋。關於醋與醬油的故事，他是這樣說的

昨天晚上睡覺的時候，我想起我在六歲的時候，我的祖母她給我兩個碗、兩個銅板，她說買一個銅板的醬油、買一個銅板的醋，我走到門口跌了一跤，我忘記了，到底哪個銅板買醋？哪個銅板買油？回去問祖母，她說你這個人怎麼這麼笨啊？她說一樣的嘛！但是醋就是醋，醬油就是醬油。 我們一些工商界的人，他拿買醬油的錢去了買醋，買醋的錢去買了醬油，這就不對了。所以，今天我有一句話說：發財是自由地發財，用錢是自由地用錢；但是，發財、賺錢要正當，用錢要恰當。

蔣經國先生還提到

我們認為今天工商界的困難，政府絕對會負起責任替他們解決，但是必須要具備正當的條件。就是你借去的錢就祇能夠用到工業生產上面去，你不能夠做其他用途，所以，這地方我們拿公家的錢做人情讓少數人發財，我們不能夠做的。

下面是這段演講的完整內容，影片由張哲生先生提供