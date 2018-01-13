當家主播蘇逸洪出走「視網膜」接棒? 華視：無因果關係

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）有媒體13日報導，華視近日繼總經理郭建宏被撤換後，連當家主播蘇逸洪、彭佳芸也求去。但接手主播空缺的人選，竟是網紅「視網膜」，讓外界揣測紛紛。

大學在香港主修新聞的「視網膜」陳子見，2015年和朋友何姍蓉，在臉書創立「眼球中央電視台」，很難想像他們幾個剛畢業沒多久，各自有工作的年輕人，以零成本方式，自己做新聞影片，經營至今，已經累積將近17萬粉絲。

「視網膜」的YouTube頻道，號稱「只給你一堆亂七八糟卻又正經八百的內容」。他們解釋說，其實就是一個諷喻的新聞。他們會把現實上看到很荒謬的東西，以極大化方式呈現，讓大家可以看到真正的荒謬點。

華視新聞部經理莊豐嘉，今(13)日於臉書po文澄清說，找網紅「視網膜」當主播與「高層大地震」無關。。

媒體關心華視「新聞」，令人感動。但七拼八湊、缺乏查證的報導，這裡一併澄清。 第一，眼球中央主播視網膜（陳子見）要來華視當主播，和蘇逸洪要走是兩回事，更和所謂高層大地震無關。 因為蘇逸洪請辭，是去年11月之前的事，我來華視以後，希望他留職停薪，他也接受，只是後來發現他和華視簽的是委任約，無法留職停薪，不得已才放他走。跟前天才發生的高層人士異動，自是毫無關係。 而且陳子見未來主持的是午間新聞，並非取代由蘇逸洪主持的晚間新聞，所以兩人的來去，完全沒有因果關係。 未來蘇逸洪去遊山玩水回來之後，我們也會再把他請回來，他還是華視的當家主播。這就是我的誠意。事實上，記者很容易就可以問到他的說法。 其次，請視網膜來當主播，當然要遵守新聞專業，照步來，而且是用本名：陳子見。畢竟電視與網路是兩種人格，不容搞混。但他在年輕人之間的人氣，也的確是一個重要考量，我希望華視的觀眾年齡層可以降低，開拓增加不同的收視戶。 現在是全媒體的時代，但保守的電視圈老人，當然對網路與電視交融的現象無法適應。我們重要的是創新和往前進，不會等待執意留在後面的人。

翻攝臉書