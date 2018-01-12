傳日本施壓拆慰安婦雕像　菲跨部會小組展開調查

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）外傳日本政府向菲律賓政府施壓、要求拆除一座新建成的慰安婦雕像。菲律賓婦女組織聞訊，昨(11)日在一場媒體座談會上發聲抗爭，籲請菲國政府勿因政治或經濟考量，而背棄歷史。

日本外交部昨(11)日表示，包括菲律賓在內，任何國家豎立慰安婦雕像，都是「極端令人遺憾」的事情。

儘管杜特蒂總統的發言人表示，總統不會涉入這項爭議。不過菲律賓外交部今(12)日已經成立跨部會小組，調查此事。



由於日本是金援與投資菲律賓國家發展的重要友邦，菲律賓外長凱耶塔諾(Alan Peter Cayetano )說，這座雕像的豎立，確實可能傷害兩國關係。並稱這座雕像興建前，核准興建的菲律賓國家歷史委員會(National Historical Commission of the Philippines，NHCP)，並未照會外交部。

據傳官方正打算找出「程序或技術瑕疵」來拆除這座雕像。菲律賓婦女組織「嘉布瑞拉」（Gabriela）與幾個華人社團，已致函菲國外交部，要求政府正視歷史，留住雕像。

「嘉布瑞拉」（Gabriela）的成員同時呼籲杜特蒂政府，應該要求日方正式道歉，並對二戰期間，被日本強迫充當慰安婦的受害者，提出賠償。

這座雕像是由慈橋基金會及多名華人捐建，藉以紀念日據時代（1942-1945）遭到日軍凌虐的1000名菲律賓婦女。

雕像前方的紀念碑寫著「這座銅像是日據時代眾多受虐菲律賓婦女的慘痛回憶，她們過了很久才挺身作證，道出自身的經歷」。