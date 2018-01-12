中油總經理異動　內定副總李順欽接任

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中油總經理異動。副總經理、煉製事業部執行長李順欽，內定接掌總經理。經濟部今(12)日已將公文送至行政院，若順利核定，中油預計在月底召開董事會通過人事案。



中油現任總經理劉晟熙於106年1月升任，去年（106年)遭逢815全台大停電時，劉晟熙曾表示「會負起責任」，經行政院調查小組調查後，中油有4項疏失，對劉晟熙記過2次，並對相關人員進行懲處。



中央社引述據知情人士指出，劉晟熙在中油新董事長戴謙去年11月6日上任時，就曾提出口頭請辭。



知情人士說，中油內定現任副總經理、煉製事業部執行長李順欽接任總經理一職的公文，今天已經送出經濟部。依照程序，待行政院核定後，中油需要透過董事會進行委任，中油也預計將於月底召開董事會。



李順欽(下圖)出身台南，民國42年7月30日生，中央大學化學工程系畢業後，在69年11月1日進中油服務。他曾擔任高總廠石化生產處五輕裂解工場工場長，並參與第四硫磺工場、殘渣油氣化工場、第五芳香烴工場、第五輕油裂解工場等試爐，及高雄煉油廠廠長，學經歷相當完整。



中央社報導稱，李順欽上任後首要面對天然氣第三接收站因環保延宕的挑戰，主張「工安第一、環保至上」的他，如何以高雄煉油廠的溝通經驗如期完成計畫，備受矚目。

目前中油預定1月中提出計畫工程變更報告，2月初送環保署審查，目標拚6月動工。李順欽上任後馬上要處理這個棘手問題。

此外，中油近兩任總經理陳綠蔚、劉晟熙任內，不僅轉虧為盈，稅前盈餘各創下新台幣350億、500億元，各自寫下20年來新高，李順欽要再創高峰，是很大的挑戰。

從高雄煉油廠在2015年底關廠，從氣槽拆售到工場關閉等過程，李順欽都親上前線跟民眾對話溝通，化解鄉親疑慮。由於李順欽長相斯文，加上文學才華讓大家印象深刻，親力親為的作風也獲得認同。



雖然五輕廠已經關閉，不過對老一輩的中油人來說，「待過五輕，才算待過煉油廠。」李順欽的煉製資歷完整豐富，加上極具邏輯性的管理長才，以及「nice的大家長」性格，成為他職涯再獲拔擢的最主要原因。