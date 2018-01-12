臺北美術獎  展現新銳藝術家創新藝術

( 臺灣英文新聞 / 李佳 臺北報導 )「2017臺北美術獎」為臺灣當代藝術圈重要的年度競賽展，從去年11月至2月在當代美術館舉行，不論是從生活中的創作靈感, 或是利用場域特性結合創新，以及聲光影像的裝置藝術，多年來由北美館籌辦的台北美術獎已成為新秀創作的能量舞臺。

今年共有332件作品參賽，經過初審、複審兩階段評選，共13名藝術家進入第三階段決選名單，其中首獎為王煜松《花蓮白燈塔》，優選藝術家為吳其育、洪瑄、姚仲涵、陳亮璇、孫培懋，入選藝術家為江凱群、楊季涓、蒲帥成、吳思嶔、邱杰森、李承亮、黃逸民。

優選藝術家洪瑄作品《供帝君》 圖 / 李佳 攝

13位藝術家結合了不同創新藝術，要讓觀眾更了解不同的結合，也能有不同的火花！其中，優選藝術家洪瑄，以廳堂居室內的形式呈現作品《供帝君》，利用工地場域特性做連結，以水墨及水泥做為媒材，《供帝君》作品發想源自於一場車禍，每日復健經過工地的過程，啟發了創作聯想，喜好中國水墨的他，想將傳統與當代結合創新，銜接古代與現代生活的趣味，依照文人賞玩的概念陳設，營造出一種矛盾的幽默感！

洪瑄也表示，「創新」並不是要把傳統拋開，而是可用更輕鬆的方式，將傳統和現今物品做連結。

優選藝術家洪瑄作品《供帝君》 圖 / 李佳 攝

「台北美術獎」對台灣新銳藝術家來說，是最具指標的獎項之一，今逢臺北美術館整修，本屆獲獎藝術家的作品，都在台北當代藝術館展出，現場也有增加「觀眾票選獎」至1月28日投票截止，預計1月31日公佈得主，臺北美術獎展期到今年2月4日，喜歡當代藝術的民眾，千萬不能錯過。

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