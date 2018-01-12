台灣國防預算　2025年增至3,800億台幣

（台灣英文新聞／鄧佩儒 外電及綜合報導）外媒路透社昨（11）日報導，面對不斷擴張且動作頻繁的中國軍事武力，以及在國家全力推動國防自主的情況下，台灣的國防預算在2025年將提升至3,800億台幣。​

路透社引據兩位熟知細節的官員表示，總統蔡英文及執政團隊正著手研擬未來幾年的國防預算，並且推估至2025年時，我國的國防預算將增加至少20%，也就是3,800億台幣。​

蔡總統在去（2017）年12月29日的年終談話席間，便表示政府未來每年的國防預算，將在「合理範圍內穩定地成長。」

此外，根據國安會副秘書長蔡明彥轉述蔡總統去年出訪南太平洋期間，和美國在台協會主席莫健等人的談話，透露台灣未來的國防預算，每年將會比前一年增加兩個百分比，如另有軍購案，則再增加一個百分比，而若有更重大或迫切的需求，還可以再擬定特別預算。

根據路透社取得的不具名官員聲明指出，國防預算將優先投入新型飛彈、無人飛行載具、電子戰系統、戰鬥機，以及彈道飛彈防禦系統等軍事設備及武器。

國防部也證實，今年首重的國防領域包括電子戰、資安及進階無人飛行載具，以及其他既有武器設備的升級，包括F-16戰鬥機與高級教練機。

而雖然蔡總統全力推動國防自主，並強調「自身國防能力的提升，才是國家安全最終的保障」，我國政府仍有可能繼續向美國購買軍事設備及武器。

對此，蔡總統在年終談話時也表示，「政府確實在內部討論下一個階段軍購需要的項目，等備齊後會再跟美方討論。」

路透社轉述兩名官員的說法，表示執政團隊正想辦法挽回過去國民黨執政期間，國防預算大幅縮減的態勢。

此外，其中一名官員還表示，增加的預算短期將用於強化不對稱作戰策略，長期將以武器及裝備升級為目標，無論是以國造方式或透過軍購取得。

國防部發言人陳中吉今日受訪時則向中央社表示，蔡總統去年已宣示，未來每年國防預算支出和前一年相比會有兩個百分比的成長，國防部也會以國防自主為原則，建立自我防衛武力。



陳中吉還表示，國防部會和美方保持良好穩定的關係，以獲得保衛台灣的武器。