匯豐銀行預估　今年台灣GDP成長2.3%、美國升息2次

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）匯豐銀行今 (12) 日說明2018 年投資展望，匯豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，估計台灣全年經濟成長率可達 2.3%。她同時預期美國聯準會今年升息 2 次，分別在 3 月和 9 月。

鉅亨網引述范卓雲表示，在中國和印度穩健成長帶動下，亞洲不含日本，今年和明年的經濟成長率將達 6% 和 6.2%，遠高於全球均值的 2.9%。其中中國的經濟結構轉型，可望成為亞洲經濟成長和投資信心的穩定力量。

展望台灣今年經濟表現，范卓雲(下圖)認為，受惠全球經濟持續復甦，利於以出口為導向的台灣，預估台灣今年經濟成長率為 2.3%，略低於去年的 2.5%。

中央社

至於利率與貨幣政策上，匯豐銀行預測，美國聯準會今年會升息 2 次，分別在 3 月和 9 月，每次 1 碼，到明年 3 月將再升息一次。

而受惠全球經濟和中國經濟復甦雙利多支撐下，今年美元走勢偏中性，相對於美元的新興市場與亞洲貨幣仍看多，其中人民幣則相對平穩。

整體而言，范卓雲說，今年投資人面對股市估值相對偏高狀況下，多元資產配置很重要。建議今年投資策略上，避免過度集中於單一市場，可分散布局中國、印度、新加坡、南韓等亞洲市場。