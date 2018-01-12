蔡英文：台灣是移民社會衝突難免　然民主價值是國家珍貴資產

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）針對羅馬教廷教宗方濟各（Pope Francis）今年元旦發表世界和平日宣言時，以「移民與難民：尋找和平的男女」為題，呼籲全球社會及各國領袖接納並重視移民與難民，總統府今日公布總統蔡英文致函內容，文中提及台灣作為移民社會，族群間的衝突無法避免，但民主社會的基本人權價值是國家最珍貴的資產。

蔡總統表示，台灣過去的發展，即是一頁頁移民奮鬥的血淚史，包括三百多年前，明清時代的祖先迫於窮困，自中國橫渡台灣海峽移民來台，而1949年國民政府戰敗後，帶領兩百多萬人迫遷來台，則是「另一波移民潮」。



蔡總統接著提及，台灣目前約有六十萬名藍領移工、五十萬名外籍配偶，多數來自東南亞國家，因此，為了深化台灣與東南亞國家的經貿文化交流，政府制定了「新南向政策」；而為了幫助移民融入社會，教育部也把新住民語言列為國小必選課程之一，預計於2019年正式實施。

蔡總統表示，台灣作為移民社會，族群融合與意識形態衝突是無法避免的課題，但台灣經歷民主轉型，已蛻變為華人世界民主自由的國家典範。透過民主機制，不同族群的聲音都能自由表達，基本人權也皆能獲得保障，這是台灣人民共有最珍貴的資產。

提及教宗關懷難民處境，曾親訪約旦、希臘、緬甸、孟加拉等地，蔡總統也表達台灣亦積極貢獻力量，例如長期透過不同方式資助約旦的敘利亞難民營、伊拉克庫德自治區的移民、泰國的緬甸難民營等。

台灣與梵蒂岡自1922年建教，而梵蒂岡是目前台灣20個邦交國中唯一一個位於歐洲大陸的國家。

近年媒體時常報導梵諦岡與台灣斷交轉而與中國建交的可能，教宗於去年12月初結束緬甸及孟加拉訪問時，亦曾向媒體透自己很樂意至中國訪問，且教廷與中國之間的談判將涵蓋高層級的官員，並涉及政治對話。

對此，外交部隨後在例行新聞會上回應，表示台灣與梵蒂岡的邦交關係很穩定。