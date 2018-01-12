睽違12年 史奴比再度賣萌 2月21日桃園燈會見

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）Snoopy in Taoyuan（史奴比將現身桃園），今年桃園市政府砸重金請到了國際級狗明星Snoopy做燈會主燈，這是繼2006年台中主燈之後，睽違12年Snoopy再次成為燈會主燈。「2018桃園燈節」將於2月21日至3月4日於南崁溪沿線舉辦，共計12天

桃園市長鄭文燦表示，因為今年為狗年，特別向美國申請授權，以Snoopy作為燈區設計，共有四大燈區，分別為桃園主燈區、龜山燈區、水汴頭燈區、蘆竹燈區；2018年「桃喜狗」小提燈也將於1月24日舉辦記者會亮相，是以桃園機場緝毒犬米格魯為發想設計。

觀旅局長楊勝評表示，「2018桃園燈節」將於2月21日至3月4日於南崁溪沿線舉辦，共計12天，以Snoopy為燈節設計，分為四大燈區，包括：桃園主燈區共有10大主題燈組，其中「史努比愛桃園」主燈，將有史努比乘坐紫色機場捷運華麗登場，並打造「彩幻水霧雷射燈光秀」；「活力桃園」燈組以運動各種姿勢排成生動的連續造型，也加入全大運的比賽項目；「世界風情」以五大洲為特色，展示世界各地風俗民情；「幸福城堡」以巴洛克造景帶出浪漫氣氛，並配合LED點綴燈花；「母愛之花」結合音樂在星月橋上循環播放，提供視覺、聽覺滿足饗宴。

楊局長說，龜山燈區的主題燈組，包括：「Smart桃園」以燈組展現桃園科技產業；「平平安安」打造以Snoopy為造型的平路機，呈現桃園「行有礙‧最有愛」的友善城市；「星心相映」結合LED燈創造繁星點綴效果，讓燈光渲染映在河面上。而水汴頭燈區的主題燈組，包括：水漾桃園、愛的禮物、仙履奇緣、親愛寶貝、光彩甜心等，「光彩甜心」是以愛心及彩虹作為元素設計，氣氛非常浪漫。

楊局長也說，蘆竹燈區主題燈組則包括：「築夢桃園」以Snoopy遨遊世界為主題；「夢幻花境」在竹夢橋上以各式花燈打造創意花境，彰顯桃園草花王國意象；「千塘樂悠遊」打造藍白的燈光，並以湖中央為圓心散發，將萍蓬草、青蛙、水鳥、魚群圍繞其中，呈現桃園千塘之鄉；「你農我農」將桃園重要農業結合燈節意象；「甜蜜蜜、悄悄話」設計草花造型傳聲筒，讓參觀的情侶、家人、朋友都能感受滿滿的幸福感。

楊局長還說，為配合2018桃園燈節，也將於2月5日舉辦「日遊桃園、夜賞燈節網紅推介會」，由人氣網紅現場直播，推薦遊賞桃園燈節秘訣，歡迎大家一同來賞燈、歡慶元宵。