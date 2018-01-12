新加坡陸路關口　將首度採用台籍輔警反恐維安

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）新加坡陸路檢查站(關口)，原本只有新加坡籍輔助警察(輔警)執勤，不過該國內政部長兼律政(司法)部長尚穆根，本週以書面答覆議員詢問時表示，將允許台灣籍輔警和新加坡籍輔警，共同部署在陸路關口。



他說，樟宜機場第4航廈、新的大士港（Tuas Port）等主要基礎設施，均需要維安人力，因此，新加坡對輔警(auxiliary police officers , APOs)人數的需求，也逐步攀升。



新加坡亞洲新聞台（Channel NewsAsia）昨(11)日報導，尚穆根（K. Shanmugam）8日答詢時表示，由於入境旅客增加，恐怖主義威脅與日俱增，包括各處關口等任務需求增加，新加坡籍輔警已不足以因應未來幾年的需求。



陸路關卡原僅限新加坡籍輔警執勤，尚穆根說，由於維安全情況變得更複雜，需要更多執勤人員。新加坡亞洲新聞台報導稱，不少新加坡當地人因為覺得工作性質太辛苦，而不願加入這項工作行列。輔警的工作內容，包括持槍維安與街頭巡邏。



報導說，新加坡私人保全公司AETOS與Certis Cisco，由於本地人力短缺，因此轉向台灣招聘輔警。在此之前，招聘對象僅限新加坡或馬來西亞人。



中央社11日報導稱，新加坡曾赴台招聘輔警，提出月薪新台幣6萬元及入隊獎金新台幣9萬元條件，吸引台灣人加入輔警行列。首批應聘台灣輔警，有部分已受訓完畢開始執行任務。 受訓內容包括學習如何辨識恐怖威脅等訓練。