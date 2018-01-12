義美協助德國書房  保留文化歷史 

( 臺灣英文新聞 / 李佳 台南報導 ) 位於成功大學圖書館的「德國書房」，去年12月正式開幕，留德的臺北榮總兒童醫學部兒童心臟科主治醫師陸振翮，捐贈了將近兩千冊的歷史圖書，這間純德式的空間，承載從德國遠渡重洋而來的書籍與家具，布置陳列科瓦萊夫斯基（Sabina Kowalewski）的家族珍藏，相當有特色。

陸醫師28歲前往德國攻讀博士學位，曾是 Sabina 教授第一位華人學生，2012年Sabina教授過世，為實現教授遺願，決定將教授遺贈的家族藏書捐給成功大學，也因此闢設「德國書房」傳承德式百年智慧。

陸醫師回憶當年，述說德式教育與台式教育相當不同，德式教育十分重視實務與創新，身為Sabina 教授第一位華人學生，陸醫師受到相當嚴苛的要求，在研究上要求每日需有新的突破。本身也是台南人的陸醫師，非常感謝成功大學的同仁建立德國書房，除了回饋家鄉，也可促成德台文化交流。

成大圖書館館長王建文表示，德國書房能順利開幕，十分感謝義美總經理高志明，不斷默默幫助成功大學，近年來因公部門經費減縮，當時需運德國家具及藏書到臺灣，海外運費金額相當高，幸好有高總經理挺身相助，提供經費給予德國書房，也因為有高志尚董事長及高志明總經理提供了相當高的經費額度，才有今日的德國書房。此外，成功大學校長蘇慧貞也提及，她非常感謝義美食品公司的贊助，讓這批書籍得以運送來台，她說優質本土企業，協助學術校園，她將永遠放在心中。

義美食品董事長高志尚表示，臺灣十分景仰德式教育文學或是科技醫學等，這次促成德國書房，希望可以擴大台灣學生對於德國文化的認識以外，更重要的是藉由企業的力量，盡全力協助保留文化歷史，給予年輕世代更多的認識。

原汁原味的「德國書房」，傳承德式閱讀百年智慧，除了傳承德式閱讀，分享知識給台灣青年學子，對於跨國文化的認識也更進一步。

德國書房開放時間：周一至周五08:20-21:30；周六及周日09:20-21:30