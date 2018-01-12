保育有成 臺東利嘉山區臺灣黑熊現蹤

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）臺東林區管理處106年12月下旬自設置於利嘉野生動物重要棲息環境之紅外數位攝影機擷取紀錄影像時，驚喜發現臺灣黑熊漫步在林道上，且林道上熊爪痕跡明顯，從影像紀錄初步判斷其身形魁梧且步伐穩健，健康狀況尚佳，惟無法判斷其性別，這是近年來該區域首次臺灣黑熊的影像紀錄資料，也間接呈現該區域野生動物保育成果之成效。

據臺東林管處指出，該山區近來陸續監測拍攝到的野生動物豐富度極高，包括水鹿、山羌、山豬、長鬃山羊及臺灣獼猴等。臺灣獼猴更常以猴多勢眾的偶像團體般方式出場，舉手投足間神閒氣定，好不悠哉，還有山羌親子夜遊林道，年幼的山羌亦步亦趨的跟著媽媽，好一幅天倫之樂的景象；後續該處仍將持續進行野生動物監測工作，同時進一步掌握該區域野動資源的消長動態狀況。

臺東林管處捕捉到的珍貴臺灣黑熊畫面。（臺東林管處）

利嘉野生動物重要棲息環境及鄰近山區而言，該區域有利嘉林道及多條產業道路，交通便利性較高，也是民眾平日健行、休憩及自然體驗的好去處，優質的自然休憩場域及野生動植物資源還是要靠大家一起維護，臺東林區管理處劉瓊蓮處長呼籲民眾能以友善的心態親近山林，以不干擾、不接觸及不餵食的原則，從遠處欣賞在這片山林裡的共同鄰居好夥伴。