寒假瘋遊台北省最大 台北凱撒迎春下殺32折起

寒假、春節為旅遊旺季，今年安排好旅遊行程了嗎？台北凱撒迎春祭出超優惠住房專案最低32折起，並為您規劃出三大優質行程的旅遊提案，教您當個精省達人聰明玩遍台北，吃好住好、 享受歡樂時光又能省荷包，充飽電後Keep Working！​

提案一 親子遊首選 童趣迎新春

輕鬆享受親子的旅行時光，台北凱撒推出「不同凡享。甜蜜迎新春住房專案」，平日入住每房只要3,519元起，贈送莫凡彼冰淇淋，官網訂購獨家加碼Mini Bar飲料組。此住房專案建議搭配規劃去兒童界的大明星、現在最熱門的波力主題樂園-小英雄大冒險行程，700坪的遊樂空間加上八大主題任務，絕對讓小孩嗨翻、爸媽樂開懷！從台北凱撒飯店搭乘捷運到淡水線圓山站1號出口，只要15分鐘就可以抵達波力歡樂世界之小英雄大冒險(活動時間至2018/03/04止)，創造全家出遊的美好回憶。​

提案二 文青風輕旅行 藝起遊玩趣

認識不一樣的台北，漫步在藝術小展間，享受文青的空氣吧！台北凱撒推出「藝起遊玩趣」住房專案，憑任一文藝展覽票根即可享有平日每房3,400元起的優惠價，加送迎賓水果，指定房型再享精選mini bar暢飲。推薦絕不容錯過的療癒系卡通展覽：蟬聯日本超人氣貼圖王的「卡娜赫拉」（Kanahei）首座大型個展(活動時間至107年03月25日止)，海外首站就選在台北， P助與粉紅兔兔組合成超卡哇伊的場景已成了最熱門的打卡地點。還有喚起大家的童年記憶的比利時人氣卡通「藍色小精靈」(活動時間至107年4月15日止)，帶你重回童年的冒險精神！​

提案三 指定日說走就走 徜徉繽紛花海

儘管天氣冷颼颼，台北市河濱公園呈現一片美麗的花花世界，正是愛花民眾徜徉其中的好時刻。台北凱撒推出「指定日住房專案」，平日每房只要2,999元起，破盤下殺32折，限時限量的超值回饋，平日賞花不必人擠人，讓小資族輕鬆旅行，隨心所欲說走就走！