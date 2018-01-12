寒流發威！老店冬季鍋物攜手知名品牌鍋具熱銷成長二十倍

入冬最強寒流來襲，民眾及早備戰，加熱即食的冬季鍋物更掀起搶購熱潮。抓緊寒流商機，瞄準「煮」婦市場，攜手超過百年歷史美國知名品牌「康寧」與日本工藝設計大師「柳宗理」，以及今年萌翻登場、討論度不斷的Hello Kitty 5周年限定款陶瓷砂鍋等三大鍋具，全力主攻這波寒流買氣！

老協珍與美國康寧再度合作，以年菜評比第一，美食饕客唯一指定的干貝熬雞湯，其煲湯採用古法熬製，取上等老母雞、北海道干貝、豬腩排、金華火腿等食材慢火細熬8小時，取其精華而得的珍貴上湯，再放上風味完整的全雞，香、純、濃、厚，令人回味無窮，聯手「康寧陶瓷不沾絢彩雙耳鍋」推出獨家限量套組，特別嚴選康寧Retroflam陶瓷不沾雙耳湯鍋，全新研發天然健康不沾塗層，堅硬持久鍋身耐高溫450度，一體成形壓鑄工藝設計，密封性佳，獨創太陽紋凹槽，傳熱快速，受熱均勻，高效節能，原價NT$6,360，特價NT$2,980，以全通路最優惠價格，深獲顧客喜愛。

而今年開賣不到一周狂銷上百組，日本緊急再追加的「柳宗理不銹鋼雙耳鍋」，榮獲日本工業設計界最高榮譽「Good Design大賞」等無數國際獎項，為不銹鋼系列中詢問度最高的一件，以堅固又潔淨18-8不銹鋼為基材，以優雅流暢的外型及耐用輕薄無死角深受喜愛，為此生一定要擁有的經典好鍋，搭上網購283道評比中，嶄露頭角的口碑常勝軍-富貴鯧魚鍋，用上等肥美黃金鯧與台灣大甲芋頭、虎牌炊粉，完美呈現經典台菜美味，同樣以優惠價NT$2,980，開賣至今締下千組銷售好評！

提到話題不斷非「Hello Kitty闔家團圓佛跳牆」莫屬，老協珍再度與三麗鷗合作，推出別於以往的獨家限定款陶瓷砂鍋，鍋身造型相當可愛吸睛，由資深老師傅精心研製量身訂做陶瓷砂鍋，鍋蓋以卡哇伊的Hello Kitty立體金色蝴蝶結造型，可愛兼具實用性，絕對是今年不可或缺的收藏品，再結合年年供不應求的經典佛跳牆，選用頂級南非大鮑魚、黑玉烏參、日本北海道干貝與大甲芋頭等珍貴食材，湯頭以大眾喜愛的台式高湯以扁魚、紅蔥頭等食材熬煮，不僅豐富且帶有討喜的食材意涵，可以供6~8人一同享用，售價NT$3,480，開賣首日便創下空前佳績，廣受好評！