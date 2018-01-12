〈時評〉 M503航線的政治角力

中國大陸全面啟動M503和3W航線，我方政府提出嚴正抗議，雖然中共不太可能走回頭路，進而撤離這幾條航線，但台灣的動作目的是向國際發聲，爭取讓台灣未來有更多空間，換取更多籌碼。



M503是新議題，也是舊議題，因為早在三年前就已發生爭端，當時，我方政府高分貝抗議，並且透過國際民航組織（ICAO）居間協商，最後取得共識，M503航線向西移6海浬，並且只執行由北往南飛的國際航班。



由於開拓新航線對中國來說，其中一項目的是要解決壅塞的航班，因此，中國也有實際需求的壓力，當然，要不要急於解決，何時解決，可以伴隨著諸多政治考量與盤算。但無論如何，從上次的例子可以說明，中共不太可能大退讓。



這一次M503重啟話題，開放由南往北飛，並且新增3W航線。為何選在此時再打開爭議，關鍵在於中共有意測試美方底線，特別是在南北韓緊張之際，美國總統川普指控中國不顧聯合國的決議，允許船隻運送石油給北韓，且美國國務院官員更宣稱，握有這方面的相關證據。



項莊舞劍，意在沛公，既然如此，可以預期的結果是，經過我方大動作抗議後，中國大陸不可能不飛，頂多是各界壓力下，進行一些微調，除非是美國強加壓力，才會出現重大轉折，但以美國現況來說，不會公開與中國唱反調。



雖說中國不太可能收回M503航線，但我仍必須持續抗議，在國際舞台上發聲。因為過去一年多的時間，民進黨政府對中國不卑不亢，也無意去改變現狀的態度，所以美國日前通過的2018年國防授權法（NDAA）中，明文提出美國軍艦停靠台灣港口的訴求。



這幾天，眾議院也通過「台灣旅行法」，鼓勵美國與台灣所有層級官員互訪，同時，更通過美國國務卿發展策略，協助台灣在世界衛生組織（WHO）取得觀察員身分的法案，這都是美國肯定台灣的具體成果。



換言之，只要台灣繼續保持維持現狀的基調，在中共愈打壓或政治操作的情況下，台灣將能換取更多國際友人的支持，在世界舞台上爭取更多籌碼，有利於未來發展布局與發展。

（作者李平華，資深媒體人）