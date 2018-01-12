淡水6度創入冬平均最低溫　吳德榮：白天略暖明晨再冷

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）中央氣象局觀測，今（12）日凌晨淡水低溫劇降至6度，創下入冬以來平地最低溫紀錄。氣象專家吳德榮表示，今白天雖略回暖，但入夜後氣溫仍會大幅下降，有機會降至與昨日相似的低溫。

受到強冷空氣及輻射冷卻效應影響，今天清晨淡水出現攝氏6度，再度刷新入冬以來新低溫，板橋也只有7度。中央氣象局預報員徐仲毅今天說，受寒流及輻射冷卻效應影響，周五全台都冷，白天雖然陽光露臉，但是冷空氣威力仍強，北部及東北部約14、15度，中南部18至23度，花東17至20度，入夜後，氣溫又會下降到10度左右，中南部及花東溫差超過10度。明天（周六）白天氣溫會逐漸回升。

吳德榮稍早在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，由於這波冷空氣強度很強，加上夜間輻射冷卻作用影響，台南以北及宜蘭今晨氣溫皆降至10度以下，其中部分地區甚至降到6、7度，創下入冬以來影響範圍最大、氣溫最低的紀錄。

吳德榮進一步解釋，這波是由於「寒潮爆發」引導「極地大陸氣團」南下，為全台帶來週三至週六的乾冷天氣，他提醒今至明晨寒流持續籠罩，各地都是晴冷的天氣，白天陽光加溫，入夜後氣溫劇降，日夜溫差頗大。

吳德榮說，週日（14日）白天起至下週二（16日）冷空氣逐日減弱，氣溫隨之回升，白天晴朗舒適，清晨輻射冷卻仍強，日夜溫差將超過10度，提醒民眾務必適時增添衣物。