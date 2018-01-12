臺史博館藏神像特展 看見臺灣常民信仰發展

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 台北綜合報導) 信仰是常民生活重要的一部分，而被當作神聖象徵物祭祀的神像，不僅承載了民眾對超自然力量的敬畏、生活期盼，同時也是時代工藝、記憶的載體。國立臺灣歷史博物館即日起推出「神界‧人間：臺史博館藏神像特展」，以館藏神像為主體，邀請觀眾跳脫往常看待神像時濃厚的宗教色彩，從傳說、工藝、歷史與美學的多元觀點，探索神像的生命旅程與臺灣常民信仰的發展。

國立臺灣歷史博物館自開館以來，透過購買、觀眾捐贈，典藏了上千尊神像，尤其在2016年更獲得楊恭熙先生與黃勻秋女士捐贈大批神像。不同於以往的特展運用多樣文物敘說主題故事的方式，這次特展的主角們全都是神像，運用單一類型文物豐富的形式與樣貌，帶給觀眾不同於傳統祭祀空間看待神像的視角，擴大時間與空間的縱深，從藝術、傳統技藝、時代生活記憶以及文化保存維護等多角度地看見神像如何造像且被轉化成為神聖象徵，又如何在各時代慰藉臺灣人的精神生活需要，並在退神後回歸人間。

展覽故事線以脈絡相承的「成神之前」、「常民信仰與文化」、「走入人間遇見神像」三大主題串連，「成神之前」從神祇無形形象的塑造、分類，傳統工藝的工藝有形造像，以及神聖儀式的轉換下如何讓神像成為信仰的神聖象徵。緊接著，在「常民信仰與文化」單元中，則以變動社會與原鄉信仰、地緣社會與行業信仰、務實導向的現代信仰三大子題，探討漢人移民如何帶著原鄉信仰與神像渡臺，在這塊土地上落地生根，並從展示的神像類別、受祭祀狀況中，看見常民信仰如何隨社會變遷、各時代不同生活需求，演變出多樣的樣貌。最後的「走入人間遇見神像」單元，則談到當神像退神後，如何以藝術品、收藏品姿態走入人間，讓觀眾看見民藝收藏家的收藏哲學與美學、博物館與相關保存單位的神像保存維護工作。

展覽自1月9日起於臺史博四樓第二特展室持續展出至8月26日，歡迎觀眾踴躍參觀。展覽期間，將陸續推出相關教育推廣活動，歡迎關注官網（www.nmth.gov.tw）最新訊息。