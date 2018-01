世界資科大會印度主辦 台灣分享經驗

(中央社記者康世人新德里11日專電)印度將於2月主辦2018年世界資訊科技大會(WCIT 2018),世界資訊科技與服務業聯盟(WITSA)主席邱月香今天到海得拉巴了解籌備進度,分享台灣去年舉辦的經驗。

邱月香會同WITSA秘書長波森特(Jim Poisant)和WITSA台北辦公室成員到WCIT 2018主辦地印度泰倫加納省(Telangana)海得拉巴市,拜會泰倫加納省資訊科技廳長拉奧(K.T. Rama Rao),了解WCIT 2018籌備情況。

2017年世界資訊科技大會(WCIT 2017)於去年9月11至13日在台北舉行,有80多國派員參加,人數超過4500人,會場有近700個攤位,是世界資訊科技大會歷來辦得最成功的一次,邱月香等也分享台灣的主辦經驗,盡力協助印度辦好WCIT 2018活動。

邱月香與波森特和主辦方官員、企業主稍後出席WCIT 2018記者會,邱月香重申WITSA「實現數位時代的承諾」(Fulfilling the Promise of the Digital Age)宗旨,正式宣告WCIT 2018在印度舉辦。

2018年世界資訊科技大會預計2月19到21日在海得拉巴(Hyderabad)國際會議中心舉行,今年主題訂為「擴大數位」(Amplify Digital),希望透過與會者的交流及分享科技解決方案,進一步拓展數位在生活的應用,切實改善人類生活。

由於台灣資訊產業在全球產業生態扮演關鍵角色,近年更迎合全球智慧化、開放化和年輕創新趨勢,致力全球資訊科技產業服務的推動。

印度總理莫迪(Narendra Modi)致力在印度推動「數位印度」(Digital India)、「智慧城市」(Smart City)等計畫,希望透過數位化改善印度民眾的生活。

邱月香希望,台、印及與會各國代表能透過WCIT2018的交流,強化數位合作與人才交流,台灣也願為印度的數位化盡力,進而實現WITSA「實現數位時代的承諾」的宗旨。1070111