郭建宏被拔華視總經理 控政治操作

華視今天(四)召開董事會決議，認定總經理郭建宏「不適任」。郭建宏晚間發表聲明指出，除深表遺憾外，更無法接受「不公不義、政治操作」的結果，將依法提告。

華視今天召開第23屆第14次董事會議，依往例在會中進行對總經理的年度考核，經不記名投票方式，過半數做出「不適任」決議，自今年3月1日起，將終止郭建宏與華視的委任關係，主要理由為：「無法落實公廣集團經營理念。」

郭建宏去年1月才上任，對於遭拔除總經理一職，他今晚在華視大樓召開記者會發表聲明，為自己平反。

他表示，華視2016年虧損3.35億，董事會盼虧損能降到2.3億，同時要滿足NCC的自製和新製比率規定，經一年努力，華視製作多檔戲劇和節目，下半年重點時段自製率達100%，並控制虧損在1.67億，卻被操作評核為「不適任」。他反問：「請問11年來業績最好的總經理不適任，誰才適任？」

郭建宏說，2017世大運期間，他戰戰兢兢完成轉播，為華視創造7000萬業績，重新擦亮華視品牌；近一年來華視製作八點檔連續劇「春風愛河邊」，還有綜藝節目「天生王牌」及「綜藝菲常讚」，其中「綜藝菲常讚」收視率是華視15年來星期六黃金時段的最高峰；為了報金鐘獎，還製作了兩部電視電影，「檢視本人到任時的承諾，都已兌現」。

他指出，華視是公廣集團的一員，卻被誣指為「小民視」、「台獨三台之一」，在他任職期間，不惜多次抗拒許多不合理的要求與承擔壓力，對於董事會被「黑手」在背後介入，導致他被惡意對待，他希望府院能夠正視。

郭建宏表示，對於華視董事長陳郁秀及部分董監事所指陳不實的惡意抹黑，他將依法提告，相信「真理站在正義的一邊，而法律是維持正義的最後一道防線。」

郭建宏向媒體發表完聲明，陳郁秀也隨即上台，說明董事會決議內容及理由。

華視今晚公布的「總經理評核書面資料」中，列出郭建宏不適任的7大原因，包含領導力較不足、管理能力可再加強、對於董事會及監事會議結論未能適時執行、預算編列缺乏正確性、節目製播缺乏前瞻性及差異性、個人交際費用控管及缺乏對內部稽核功能的尊重，認定郭建宏「不適任」。