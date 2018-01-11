台北富邦銀行攜手三星  獨家推出Galaxy A8及A8+專屬購機優惠

Samsung Galaxy A8 (2018)| A8+(2018)新機今日(11日)起全新上市，台北富邦銀行特別與台灣三星獨家合作，推出富邦信用卡卡友專屬購機優惠！即日起至三星智慧館，刷富邦信用卡購買Galaxy A8 (2018)| A8+(2018)新機，最高可獲贈7-11現金抵用券800元；1/15起，於台灣大哥大直營/網路門市購機同享7-11現金抵用券800元超值優惠，其中在台灣大哥大直營門市搭配信用卡分期還可再享200元刷卡金回饋，總計最高可獲得1,000元優惠，高居各銀行優惠之冠！

北富銀表示，接近農曆新年民眾更換手機需求大增，近期各大手機品牌多款新機紛紛上市，其中，Samsung針對重視拍照功能的年輕族群所推出的中高階新機Galaxy A8 (2018)| A8+(2018)備受矚目，不僅搭載多項旗艦級手機規格，包括前置雙鏡頭、F1.7大光圈，以及革命性的超大全螢幕設計，更支援目前超夯的Gear VR虛擬實境功能，未上市就引發消費者關注。因此，北富銀特別與台灣三星獨家合作，讓卡友與全球同步拿新機、享優惠！針對此款有「美拍奇機」之稱的Galaxy A8 (2018)| A8+(2018)推出專屬購機優惠！在手機上市首日(1/11)起至3/31止，刷富邦信用卡購買此款手機，可享最高達1,000元之購機優惠，優惠內容如下：

1. 至三星智慧館、台灣大哥大直營與網路門市當日累積消費滿5,000(含)以上，即可獲得7-Eleven 300元現金抵用券。(需登錄，限2000名)

2. 於A8及A8+新機以富邦信用卡綁定Samsung Pay，並累積消費滿5,000(含)以上，可再獲得7-Eleven 500元現金抵用券。(需登錄，限2000名)

3. 於台灣大哥大直營門市單月累積分期滿12,000元再加碼送200元刷卡金(需登錄)，最高還可享24分期0利率。

北富銀指出，智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的基本配備，除了大家最常使用拍照、上網、通訊等功能，行動支付的盛行甚至讓民眾可以一機悠遊全台灣！近年來北富銀陸續與台灣Pay、Apple Pay、Samsung Pay、Wali智慧錢包等行動支付業者合作，提供給客戶更好的行動支付體驗。此外，北富銀更獨家推出旺紅包，可在手機上下載M+通訊軟體、建立好友群組並綁定北富銀帳戶後，就能隨時隨地發紅包給親朋好友，還能選擇發送「一般紅包」及「樂透紅包」，相當便利且樂趣十足！

北富銀表示，由於三星手機在台的Android手機市佔率為第一，因此帶動Samsung Pay的綁定，而北富銀也由綁定Samsung Pay的客戶消費情形中，觀察客戶消費習性，發現使用Samsung Pay的卡友在家樂福支付消費金額一直名列第一；此外，年輕卡友刷卡購買電動車等時尚環保產品比例也逐漸上升。因此，北富銀特別推出專屬好康：包括2/20前於家樂福量販店單筆滿5,000元送100元家樂福提貨券(全台限量2,000份)、單筆分期滿15,000元送300元家樂福提貨券(全台限量500份)；以及於Gogoro銷售門市/網路商店購車，單筆滿70,000元(含)以上，送700元刷卡金 (需登錄，限量600名)，再享分期0利率。歡迎富邦卡友把握機會，享時尚新機購機優惠再享購物好康！

(照片由台北富邦提供)