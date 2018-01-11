臺灣期貨交易所辦理期貨商防制洗錢及打擊資恐講座

臺灣期貨交易所表示，為因應亞太洗錢防制組織(APG)於今(107)年第4季至我國進行實地評鑑，該公司為提升期貨經紀商及期貨經理事業有關防制洗錢及打擊資恐相關專業知識與技能，於107年1月9日邀請金融監督管理委員會證券期貨局法制科游科長翔芸、期貨管理組羅科長嘉宜、檢查局曾科長明東分別講授洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點、期貨業洗錢防制與打擊資恐作業推動現況及實地評鑑因應事項及洗錢防制與打擊資恐違規樣態，計有期貨商稽核主管、防制洗錢專責主管及相關查核人員共90人參加。

本次課程學員與講師互動熱絡，學員皆認為此次課程有助於期貨業者強化防制洗錢法規之認知、瞭解執行相關作業之重點，及如何避免發生作業疏失，同時提升了業者通過評鑑的信心。臺灣期貨交易所表示，鑑於此次課程反應良好，未來該公司將針對期貨業者就防制洗錢及打擊資恐相關議題持續辦理課程或宣導說明會，以提升業者相關專業知識與技能。

臺灣期貨交易所另表示，去(106)年已對專營期貨商及專營期貨經理事業執行洗錢及資恐評估及執行防制洗錢及打擊資恐計畫情形實施兩次專案性輔導，未來亦將持續輔導期貨業者改善未臻完善之處，期望以輔導及宣導併行的方式，協助期貨業者提升及落實防制洗錢及打擊資恐相關法規，同時得以順利因應亞太洗錢防制組織(APG)的實地評鑑。