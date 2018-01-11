中華電信106年12月份營業收入219億元

中華電信公司10日公布106年12月及全年合併自結損益概況。106年度全年合併自結營業收入為2,275.5億元，與105年同期相較，減少1.1%；營業淨利為467.3億元，減少2.9%；稅前淨利480.3億元，減少2.7%；歸屬於母公司業主淨利為388.6億元，減少3.0%；累計每股盈餘5.01元，優於全年財測。與全年財測相比，106年自結營業收入達成率為98.4%，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率則皆超越財測，分別為104.6%、105.1%與105.4%。

中華電信財務長郭水義表示，106年第四季財務績效較105年同期提升。合併自結營業收入為609.2億元，與105年同期相比，增加4.4%；營業淨利為104.6億元，增加5.1%；稅前淨利107.7億元，增加10.7%。

12月份合併自結營業收入為219.3億元，較105年同期增加6.0%；營業成本及費用為189.9億元，較105年同期增加10.1%；營業淨利為28.9億元，減少3.3%；稅前淨利為31.5億元，增加17.4%；歸屬於母公司業主之淨利為24.5億元，增加22.0%；每股盈餘為0.32元。

12月整體營收較105年同期成長，主因行動銷貨收入與資通訊專案營收增加。12月合併營業成本及費用較105年同期增加，亦因行動銷貨成本及資通訊專案成本增加所致。

12月份整體行動通信營收較105年同期增加。惟行動語音營收受市場競爭及VoIP替代影響下滑，抵銷4G及行動上網因客戶數持續成長而帶動加值營收較105年同期提升，使整體行動服務營收仍較105年同期衰退。

網際網路營收較105年同期增加。寬頻接取營收下降，MOD營收增加。市內網路營收下滑。資通訊專案營收較105年同期成長。

截至12月底止，光世代寬頻用戶數達355.2萬戶，100Mbps以上客戶達128.2萬戶。MOD客戶數達160.2萬戶，較105年同期成長20.3%。行動上網客戶持續成長，達734.7萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達57.0%。