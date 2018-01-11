台中金典除夕圍爐宴 嶄新宴會廳百桌圍爐賀新歲

除夕全家團聚圍爐是農曆過年華人社會中相當重視的傳統習俗，隨著時代轉變，現在越來越多家庭選擇到飯店享受圍爐餐宴迎接新年到來；因此，台中金典酒店今年為迎接狗年到來，帶給大家一個歡樂的除夕夜，不但推出菜色豐盛的除夕圍爐宴，酒店大廳還將有小丑汽球、魔術表演等活動，另外，甫全新完工的宴會廳將設置近百桌次，配合舞獅賀新春和歌唱節目等精彩表演，炒熱春節氣氛！

想要感受熱鬧的過年氣氛，台中金典酒店13樓宴會廳的百桌圍爐宴絕對是最佳選擇，再加上宴會廳在去年八月重新裝潢完成，嶄新的場地、全新的感受，相當符合新春過年的氣氛，同時，宴會廳推出每桌10人份NT$15,800+10%、6人份NT$9,480+10%、以及15人份NT$23,700+10%三種不同選擇，提供包含乳豬拼盤、極品佛跳牆、好彩頭波士頓龍蝦、銀杏鮑貝扣海參虎掌、巴西蘑菇燉全雞等菜餚；不僅如此，還能和近百桌的朋友們一起圍爐同慶，並欣賞舞台上精彩的表演及現場摸彩活動，讓迎接狗年的除夕圍爐宴上，有得吃、有得玩、有得看，絕對熱鬧！另外，以精緻中式料理著稱的15樓金園中餐廳，在除夕夜則推出每桌10人份NT$18,800+10%的圍爐桌菜，菜色包含乳豬拼盤、御膳佛跳牆、燻鮭魚蜜桃龍蝦沙拉、牛肝菌醬燒子排等，讓大家可以在輕包廂中享受屬於闔家團聚的時光；另外還有6人份NT$11,280+10%，以及每人NT$1,880+10%的個人年菜套餐和素食套餐。

另外，如果想要品嚐自助百匯，12樓栢麗廳則推出每人NT$1,580+10%的圍爐方案，並開設17:00及19:30兩個時段，讓更多朋友能和家人一同圍爐！此外，12樓蘿拉牛排館及金典鐵板燒同樣加入圍爐行列，推出每人NT$1,980+10%元起的除夕套餐組合，提供澳洲和牛、美國特級牛小排等多種選擇。不僅如此，台中金典酒店同步推出「除夕圍爐住房專案」，只要NT$7,288元即可入住精緻客房，並可享有兩客自助早餐及兩客栢麗廳自助圍爐晚餐，如果是小家庭則建議可選擇NT$12,588元的豪華家庭房，則享有四客自助早餐及四客栢麗廳自助圍爐晚餐。

​台中金典酒店農曆春節各餐廳「除夕圍爐餐宴」皆已開始接受預約，目前栢麗廳二個時段皆已接近客滿，而其他場次及各餐廳也都有約有8~9成以上的訂位，想感受熱鬧歡樂過年氣氛的朋友，手腳要快！除夕圍爐訂位專線：04-2324-6088。