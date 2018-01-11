宜蘭力麗威斯汀推出17道「日式金御年菜」 搶佔精緻年菜市場 

年菜推陳出新，宜蘭力麗威斯汀度假酒店自即日起由舞日本 料理餐廳推出「日式金御年菜」，主廚設計出17道日本人過年必吃 的御節料理，雙層的重箱盒裝只要3600元，是宜蘭首家推出的日 式頂級年菜。為了搶佔精緻年菜市場，更推出以頂級食材、手工製作 的「干貝松露蘿蔔糕」及有海洋軟黃金之稱的「味付鮑魚」， 年節缺一不可的美味，在新年歡聚的時刻，讓婆婆、媽媽們輕輕鬆鬆 與全家人共享幸福團圓的好滋味。

【宜蘭力麗威斯汀頂級年菜料理】 ：

【日式金御年菜】每組NT$3600

年節來臨，宜蘭力麗威斯汀推出雙層精緻的御節料理，每一 樣都有祝福意味，「日式金御年菜」外帶禮盒如同孔雀開屏般盛開， 十分繽紛美麗。「鮭魚南蠻漬」使用冬季時令的肥美鮭魚、三星蔥、 蓮藕等分別烤過後再浸泡南蠻漬醋汁，酸酸甜甜新鮮開胃。新鮮紅、 白蘿蔔搭配特製甜醋再加上日本柚子皮醃製，一道「柚香紅白錦繡」 光用看的就很好吃。而採用員山雙連埤產的黃地瓜與日本栗子一起拌 而成的「栗子金團」代表的就是要大家新的一年財富滿滿。還有象徵 身體健康、成長茁壯的「金箔黑豆蜜煮」及代表多子多孫的「醬漬鮭 魚卵」，光第一重的前菜類就相當精彩。

舞日本料理廖峰毅主廚說：「日本正宗年菜幾乎皆以冷食為 主，每道都代表吉祥語意，讓大家品嘗後新的一年都有這些福氣」。 在第二重主食類，非吃不可的如海老等，特選草蝦以醬油、味醂、 清酒等熬煮，讓蝦呈現彎曲形狀，有如日本長壽老人的背部，這道「 車海老旨煮」象徵老來有福。另外象徵富貴的「帆貝雲丹燒」則是北 海道生食等級的干貝搭配日本海膽熬製的成的醬汁再經過燒烤而成。 選用宜蘭產的香魚加上醬油、味醂、清酒及紫蘇梅長時間燉煮的「 香魚甘露煮」以香魚代表貴氣。「黃金魚子」選用日本鯡魚子浸泡於 清酒、味醂及淺色醬油，口感清脆，代表多子多孫。 另外少不了過年團圓吉祥含意的「伊達卷」， 據說是日本幕府後期一位名為伊達政宗的將軍因喜愛用蛋、 鯛魚漿及高湯煎製的蛋捲因而得名，代表家庭圓滿，是在年節時非吃 不可的日本年菜。

【味付鮑魚】 NT$1,888 (六顆)

選用南非帶殼活鮑魚，將鮑魚川燙後去除內臟，主廚以日本北海道昆 布熬煮高湯，加入醬油、味醂、清酒等，以低溫長時間燉煮的方式放 入一顆顆鮑魚，特別加入白蘿蔔透過蘿蔔的天然酵素使鮑魚更加軟嫩 ，如果喜歡濃郁一點的風味，品嘗時可將滷汁加熱後，淋上鮑魚，風 味就會更濃郁，在過年佳節團圓時刻大方上桌，絕對是不可或缺的一 道五星佳餚。

【干貝松露籮蔔糕】 NT$480

台灣人心中中式點心的靈魂菜色，主廚特別表示使用在來米磨米漿前 ，先充份泡水讓米粒可以吸收足夠的水份，口感才會軟Q，再以白蘿 蔔切絲混入在來米和糯米粉製成的粉漿，再加入特選干貝、松露、冬 菇、蝦米後蒸煮而成，精心研製，口感細緻。用平底鍋煎到兩面金黃 ，外脆內軟，有入口即化的感覺，可品嘗到實在的蘿蔔絲，又帶出干 貝及松露的香氣，Q軟口感，是全家大小都喜歡的點心。另外也同時 推出素食蘿蔔糕，內含松露、冬菇等精選食材，特別優惠價NT$3 80。