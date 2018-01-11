宜蘭力麗威斯汀推出17道「日式金御年菜」 搶佔精緻年菜市場 

年菜推陳出新，宜蘭力麗威斯汀度假酒店自即日起由舞日本料理餐廳推出「日式金御年菜」，主廚設計出17道日本人過年必吃的御節料理，雙層的重箱盒裝只要3600元，是宜蘭首家推出的日式頂級年菜。為了搶佔精緻年菜市場，更推出以頂級食材、手工製作的「干貝松露蘿蔔糕」及有海洋軟黃金之稱的「味付鮑魚」，年節缺一不可的美味，在新年歡聚的時刻，讓婆婆、媽媽們輕輕鬆鬆與全家人共享幸福團圓的好滋味。
【宜蘭力麗威斯汀頂級年菜料理】 ：
【日式金御年菜】每組NT$3600
年節來臨，宜蘭力麗威斯汀推出雙層精緻的御節料理，每一樣都有祝福意味，「日式金御年菜」外帶禮盒如同孔雀開屏般盛開，十分繽紛美麗。「鮭魚南蠻漬」使用冬季時令的肥美鮭魚、三星蔥、蓮藕等分別烤過後再浸泡南蠻漬醋汁，酸酸甜甜新鮮開胃。新鮮紅、白蘿蔔搭配特製甜醋再加上日本柚子皮醃製，一道「柚香紅白錦繡」光用看的就很好吃。而採用員山雙連埤產的黃地瓜與日本栗子一起拌而成的「栗子金團」代表的就是要大家新的一年財富滿滿。還有象徵身體健康、成長茁壯的「金箔黑豆蜜煮」及代表多子多孫的「醬漬鮭魚卵」，光第一重的前菜類就相當精彩。
舞日本料理廖峰毅主廚說：「日本正宗年菜幾乎皆以冷食為主，每道都代表吉祥語意，讓大家品嘗後新的一年都有這些福氣」。在第二重主食類，非吃不可的如海老等，特選草蝦以醬油、味醂、清酒等熬煮，讓蝦呈現彎曲形狀，有如日本長壽老人的背部，這道「車海老旨煮」象徵老來有福。另外象徵富貴的「帆貝雲丹燒」則是北海道生食等級的干貝搭配日本海膽熬製的成的醬汁再經過燒烤而成。選用宜蘭產的香魚加上醬油、味醂、清酒及紫蘇梅長時間燉煮的「香魚甘露煮」以香魚代表貴氣。「黃金魚子」選用日本鯡魚子浸泡於清酒、味醂及淺色醬油，口感清脆，代表多子多孫。另外少不了過年團圓吉祥含意的「伊達卷」，據說是日本幕府後期一位名為伊達政宗的將軍因喜愛用蛋、鯛魚漿及高湯煎製的蛋捲因而得名，代表家庭圓滿，是在年節時非吃不可的日本年菜。
【味付鮑魚】 NT$1,888 (六顆)
選用南非帶殼活鮑魚，將鮑魚川燙後去除內臟，主廚以日本北海道昆布熬煮高湯，加入醬油、味醂、清酒等，以低溫長時間燉煮的方式放入一顆顆鮑魚，特別加入白蘿蔔透過蘿蔔的天然酵素使鮑魚更加軟嫩，如果喜歡濃郁一點的風味，品嘗時可將滷汁加熱後，淋上鮑魚，風味就會更濃郁，在過年佳節團圓時刻大方上桌，絕對是不可或缺的一道五星佳餚。
【干貝松露籮蔔糕】 NT$480
台灣人心中中式點心的靈魂菜色，主廚特別表示使用在來米磨米漿前，先充份泡水讓米粒可以吸收足夠的水份，口感才會軟Q，再以白蘿蔔切絲混入在來米和糯米粉製成的粉漿，再加入特選干貝、松露、冬菇、蝦米後蒸煮而成，精心研製，口感細緻。用平底鍋煎到兩面金黃，外脆內軟，有入口即化的感覺，可品嘗到實在的蘿蔔絲，又帶出干貝及松露的香氣，Q軟口感，是全家大小都喜歡的點心。另外也同時推出素食蘿蔔糕，內含松露、冬菇等精選食材，特別優惠價NT$380。